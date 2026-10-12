El expresidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de ordenar la cancelación de la comisión de la capitana Kelly Daniela Lozano en Catar. La uniformada se desempeñaba como integrante del esquema de seguridad de Verónica Alcocer.

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(Vea también: Angie Rodríguez dice que Verónica Alcocer le pegaba a Petro: “Se escuchaban los golpes”)

A través de su cuenta de X, el exmandatario respondió directamente a un mensaje de Vicky Dávila en el que la periodista divulgaba las medidas tomadas contra la capitana Lozano. Petro hizo referencia a la muerte del teniente coronel Óscar Darío Dávila Torres, ocurrida en junio de 2023, cuando el oficial estaba relacionado con las investigaciones por las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia.

El comentario se produjo en medio de la controversia por las declaraciones de Eva Ferrer sobre Verónica Alcocer y personas que, según su versión, conocían los movimientos de la entonces primera dama.

Acá, la publicación:

Así mencionaron al coronel Dávila y lo hicieron suicidar. — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 12, 2026

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre la muerte del coronel Óscar Dávila?

En su publicación, respondiendo a Dávila, Petro aludió al caso del oficial sin desarrollar más detalles sobre la comparación que planteó con la situación de Kelly Daniela Lozano.

Óscar Dávila fue hallado sin vida el 9 de junio de 2023, en Bogotá, cuando estaba en curso la investigación por el uso del polígrafo a Marelbys Meza y las interceptaciones ilegales a ella y a otra exempleada de Sarabia.

El oficial se desempeñaba entonces en labores de seguridad e inteligencia vinculadas con la Presidencia. Su nombre apareció en las indagaciones relacionadas con el escándalo que involucró a integrantes del entorno de la entonces jefa de gabinete.

La muerte del coronel desató una fuerte controversia pública. En junio de 2023, Medicina Legal concluyó que las evidencias forenses correspondían a un suicidio y la Fiscalía acogió esa conclusión al cerrar el caso.

¿Por qué De la Espriella ordenó cancelar la comisión de Kelly Daniela Lozano?

La decisión del presidente Abelardo de la Espriella se conoció después de las declaraciones de Eva Ferrer sobre el círculo cercano a Verónica Alcocer durante el Gobierno anterior.

En su entrevista con Vicky Dávila, Ferrer señaló a Lozano como una de las personas que, según ella, tendría conocimiento de los movimientos de la entonces primera dama. También hizo afirmaciones sobre presuntas actividades relacionadas con drogas y dinero procedente de Venezuela, señalamientos que deben entenderse como acusaciones de la entrevistada y no como hechos judicialmente establecidos.

Tras conocerse esas declaraciones, De la Espriella ordenó cancelar la comisión de la capitana en la Embajada de Colombia en Catar.

El anuncio provocó una reacción de Petro, quien no respondió directamente a las acusaciones de Ferrer en el mensaje publicado en X, sino que centró su comentario en el antecedente del coronel Dávila.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.