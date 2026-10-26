Por: El Espectador

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Con el auge de los pagos electrónicos y las transferencias por Internet, el uso de billetes en Colombia ha venido a menos, marcando el inicio del fin de una era en la que estas piezas de papel no solo servían para comprar bienes, sino también para resaltar la memoria de personajes icónicos de la nación. Si bien en el pasado hemos visto a figuras como Gabriel García Márquez, galardonado escritor, aparecer en billetes de mil y cincuenta mil pesos, el reconocimiento ha sido extendido también a destacados científicos, quienes han dejado una huella en la historia del país y el mundo. De acuerdo con el texto citado, cuatro científicos han alcanzado el honor de aparecer en los billetes colombianos.

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Uno de los casos más representativos es el de Francisco José de Caldas, quien fue astrónomo, geógrafo, naturalista, botánico e ingeniero. La imagen de este sabio neogranadino apareció por primera vez en el billete de 20 pesos en 1953, un valor con el que, en ese momento, se podían cubrir necesidades básicas como el mercado, el calzado familiar o el alquiler de vivienda. Posteriormente, en 1981, Caldas repitió en la denominación de 20 pesos, con una imagen donde no solo figuraba su rostro, sino detalles como un compás en su mano izquierda y la derecha simulando sostener un globo terráqueo. Además de su labor científica, Caldas fue periodista y luchó en la independencia de Colombia, lo que lo llevó a ser fusilado. En su honor, en 1968, se estableció el Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales “Francisco José de Caldas” (Colciencias).

José Celestino Mutis, sacerdote y botánico español, es otro caso destacado. Su rostro apareció en el billete de 200 pesos para conmemorar el bicentenario de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, la cual dirigió. Aunque no era colombiano de nacimiento, su legado en la ciencia local le valió este reconocimiento. El billete de 200 pesos fue sustituido en 1992 por una moneda de igual denominación.

Julio Garavito Armero, ingeniero, astrónomo y matemático colombiano, hizo parte de este selecto grupo desde 1996, figurando en el billete de 20 mil pesos. Su trabajo al frente del Observatorio Astronómico Nacional y su estudio de cuerpos celestes como el cometa Halley y la Luna fue tan trascendental que la Unión Astronómica Internacional bautizó con su nombre cinco cráteres lunares. Este aporte también se refleja en la presencia de la luna dentro del diseño del billete.

Desde diciembre de 2016, la antropóloga Virginia Gutiérrez de Pineda aparece en el billete de diez mil pesos. Reconocida por sus estudios sobre la familia colombiana y la antropología de la salud, su producción intelectual ha influido en políticas gubernamentales en torno a la familia. Su inclusión en la moneda nacional representa un reconocimiento a las ciencias sociales en la memoria colectiva.

Según el texto, estos billetes tendrán un valor especial como piezas de museo en el futuro, brindando una forma adicional de recordar los grandes aportes de la ciencia colombiana y mundial.

¿Cuáles son los científicos colombianos que aparecen en los billetes y por qué fueron seleccionados?

Los científicos destacados en billetes colombianos, según el texto, son Francisco José de Caldas, José Celestino Mutis, Julio Garavito Armero y Virginia Gutiérrez de Pineda. Fueron seleccionados por sus contribuciones en astronomía, botánica, matemáticas, antropología y por su impacto duradero en el desarrollo científico y social del país.

¿Qué es Colciencias y qué relación tiene con Francisco José de Caldas?

Colciencias, denominado oficialmente como Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales “Francisco José de Caldas”, fue fundado en 1968 para promover la investigación científica en Colombia. Su nombre rinde homenaje al sabio Francisco José de Caldas, reconocido por sus múltiples aportes a la ciencia y la independencia nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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