Por: El Espectador

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En la localidad Rafael Uribe Uribe, en Bogotá, se levanta un proyecto que ha captado la atención tanto de los habitantes como de la opinión pública debido a su retraso y al impacto que tiene en la prestación de servicios de salud. El Centro de Atención Primaria en Salud (CAPS) Bravo Páez, ubicado en la esquina de la calle 35B Sur con carrera 25A - 37, es considerado uno de los “elefantes blancos” más evidentes de la ciudad. Según la información suministrada, el centro fue concebido para dar respuesta a la crisis de salud pública que afecta a la zona, pero tras ocho años desde la planeación y a pesar de la demolición del antiguo CAP en 2021, hoy el proyecto apenas alcanza un 23 % de construcción.

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La edificación, que debía estar finalizada hace cuatro años, destaca por su estructura gris y la escasez de pilotes, una imagen que, de acuerdo con el texto proporcionado, carga con el peso de las promesas incumplidas. Este escenario ha generado frustración en la comunidad, la cual esperaba contar con un hospital moderno y eficiente. Los muros, ennegrecidos por el paso del tiempo y las inclemencias, recuerdan el antiguo centro asistencial que por años prestó servicio en ese predio antes de ser demolido para “mejorar el servicio”. Sin embargo, cinco años después de esa demolición, lo poco que se ha avanzado en la nueva construcción podría incluso ser objeto de una eventual demolición, según los planes del contratista actual.

Aunque recientemente se anunció la contratación de una nueva firma encargada de terminar el hospital, la comunidad deberá tener paciencia, pues primero habrá una revisión completa del proyecto. Para los habitantes del sector, esto implica seguir esperando una solución real y definitiva, mientras las dudas sobre el futuro del CAPS Bravo Páez permanecen vigentes. Los anuncios recientes han traído nuevo aliento, pero la desconfianza persiste después de años de lucha y espera.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el CAPS Bravo Páez en Bogotá es considerado un “elefante blanco”?

El CAPS Bravo Páez es considerado un “elefante blanco” porque, pese a su promesa de mejorar la atención en salud pública en Rafael Uribe Uribe, solo tiene un 23 % de avance en su construcción y lleva ocho años desde su planeación sin ser entregado. Las demoras y el incierto futuro del proyecto han generado frustración y desconfianza en la comunidad, según la información disponible.

¿Cuál es el estado actual de la obra del CAPS Bravo Páez en Rafael Uribe Uribe?

De acuerdo con el texto proporcionado, la obra del CAPS Bravo Páez apenas presenta una estructura gris, con pocos pilotes y un avance del 23 %. Aunque ya se cuenta con un nuevo contratista para terminarla, la obra está en proceso de revisión y no tiene una fecha clara de finalización, manteniendo así la incertidumbre entre los habitantes del sector.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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