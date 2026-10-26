Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá viene adelantando, a través de la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) y otras entidades distritales, la Semana Distrital de Prevención de la Ocupación Ilegal en Zonas Protegidas y de Riesgo, una estrategia que se extenderá hasta el 28 de octubre de 2026, según información publicada por la administración distrital. Esta iniciativa, que tiene como eje central la protección y concienciación de la ciudadanía, busca alertar sobre los peligros que enfrentan cientos de familias víctimas de ocupaciones ilegales de terrenos, así como de estafas asociadas a este tipo de ilícitos en la capital colombiana.

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Esta campaña surge en el marco de la estrategia denominada 'Que no te pinten casa en el aire'. A través de ella, la administración distrital, con la gestión de la Secretaría Distrital del Hábitat, dirige sus esfuerzos a salvaguardar a las personas que residen o desean adquirir lotes o viviendas en zonas de desarrollos urbanísticos ilegales, conocidas como polígonos de monitoreo. Muchas de estas áreas se localizan en zonas caracterizadas como de alto riesgo no mitigable, lo que implica peligros tanto para la seguridad jurídica de la tenencia como para la integridad de quienes allí se establecen.

Según la Secretaría Distrital del Hábitat, 'Que no te pinten casa en el aire' también se ha propuesto advertir de manera directa a las familias interesadas en comprar vivienda sobre los riesgos asociados a negociaciones con personas no autorizadas. Con frecuencia, se presentan casos de adquisición de lotes por parte de grupos que no cumplen con los permisos legales, lo que coloca a los compradores ante posibles pérdidas económicas y situaciones de vulnerabilidad ante catástrofes naturales o procesos legales.

Como parte fundamental de la semana de prevención, se desarrollan acciones pedagógicas, territoriales y comunicativas para orientar a la ciudadanía y reforzar la toma de decisiones informadas relacionadas con la vivienda. La programación incluye experiencias lúdico-pedagógicas como 'Mi Casa en Bogotá: mi próximo paso', jornadas de sensibilización y campañas de identificación de hogares en diferentes zonas, tales como Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar, confirmando el enfoque territorial y transversal de la estrategia, según datos de la Secretaría Distrital del Hábitat.

¿Qué es la Semana Distrital de Prevención de la Ocupación Ilegal en Zonas Protegidas y de Riesgo en Bogotá?

La Semana Distrital de Prevención de la Ocupación Ilegal en Zonas Protegidas y de Riesgo es una campaña liderada por la Secretaría Distrital del Hábitat y entidades locales, que busca alertar y educar a la ciudadanía sobre los riesgos, estafas y consecuencias que implica adquirir terrenos o viviendas en áreas de ocupación ilegal, especialmente en polígonos en zonas de alto riesgo no mitigable.

¿Cuáles son los principales peligros de comprar vivienda en desarrollos urbanísticos ilegales en Bogotá?

Entre los principales peligros se encuentran la pérdida de recursos económicos, la falta de garantías legales de la propiedad y el riesgo de vivir en zonas de alto riesgo no mitigable, lo que implica posible exposición a desastres naturales y desalojos, de acuerdo con lo informado por la Secretaría Distrital del Hábitat.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.