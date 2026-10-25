Por: El Espectador

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El domingo 25 de octubre se vivió una jornada de movilización ciudadana frente a dos emblemáticas instituciones culturales del país: el Museo Nacional y la Biblioteca Nacional. De acuerdo con la información recogida, cientos de personas respondieron a la convocatoria realizada por colectivos que defienden los derechos de las mujeres y de la población LGBTIQ+. La manifestación fue organizada principalmente por Lilas y Lavandas y se identificó bajo la consigna "¡El arte no se borra, nuestros derechos tampoco!", denunciando la exclusión de la diversidad en espacios educativos y culturales.

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Esta preocupación por la exclusión se hace más evidente en el contexto del futuro de las bibliotecas públicas, visto como un espacio de encuentro con diferentes ideas y expresiones. En apoyo a ese mensaje, cuatro exdirectoras de la Biblioteca Nacional manifestaron públicamente su inquietud, según se informó en un pronunciamiento difundido el sábado 24 de octubre. En ese documento, expresaron su desacuerdo con recientes decisiones del Ministerio de Cultura, advirtiendo que detener los programas de la biblioteca podría poner en riesgo derechos fundamentales como la lectura, la educación, la investigación y el acceso a la cultura. Subrayaron en su carta que "las bibliotecas no imponen nunca una sola lectura: procuran que podamos encontrarnos en la diversidad de sus colecciones y pensar por nosotros mismos", de acuerdo con información publicada por El Espectador.

Durante la jornada, los manifestantes también rechazaron la participación de sectores religiosos en decisiones políticas, que, según afirmaron, afectan libertades individuales. Subrayaron que no aceptan la imposición de ninguna ideología religiosa sobre los cuerpos, las escuelas y las libertades, tal como se lee en la convocatoria de Lilas y Lavandas: "el Estado es de todas, todos y todes" y "nuestros derechos no se negocian".

Por su parte, otro colectivo llamado Fattal realizó un plantón que incluyó un recorrido histórico por la represión de la disidencia sexual y de género en Colombia, guiado por el historiador Felipe Caro. De acuerdo con información de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, las movilizaciones transcurrieron sin incidentes que alteraran la convivencia.

En medio de esta coyuntura, se anunció que a finales de noviembre el Museo Nacional presentará una exposición basada en el Informe Final de la Comisión de la Verdad, centrada en la historia del conflicto armado colombiano, los testimonios de las víctimas y recomendaciones para la paz. La apertura de la muestra coincidirá con el décimo aniversario del Acuerdo de Paz de 2016. Sin embargo, esta noticia se da en un contexto de polémica, ya que algunas piezas significativas, como el balígrafo con el que se firmó el acuerdo, fueron retiradas por orden del presidente Abelardo de la Espriella, generando debate sobre la representación de la historia política del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué colectivos LGBTIQ+ y de mujeres protestaron frente al Museo Nacional y la Biblioteca Nacional?

Colectivos de mujeres y de la población LGBTIQ+ protestaron debido a decisiones recientes del Ministerio de Cultura que, según señalan, excluyen la diversidad de los espacios educativos y culturales. Las organizaciones manifestaron su preocupación por el futuro de las bibliotecas públicas y el posible riesgo para derechos como la lectura, la educación y la cultura, expresando además un rechazo a la influencia religiosa en la toma de decisiones políticas sobre temas de libertades y derechos individuales.

¿Qué papel tiene la Comisión de la Verdad en la nueva exposición del Museo Nacional?

La Comisión de la Verdad es fundamental en la nueva exposición programada para el Museo Nacional, ya que esta muestra está basada en su Informe Final. El contenido aborda la historia del conflicto armado colombiano, testimonios de víctimas, las causas de la persistencia de la violencia y propuestas para construir la paz, contexto relevante en el aniversario del Acuerdo de Paz de 2016.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.