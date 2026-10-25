Por: El Espectador

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La atención de los cuerpos de emergencia fue requerida este domingo en la localidad Rafael Uribe Uribe de Bogotá, donde se presentó una quema forestal que movilizó al Cuerpo de Bomberos de la ciudad. De acuerdo con la información suministrada por los Bomberos de Bogotá en sus canales oficiales, la emergencia tuvo lugar en el sector conocido como La Resurrección, específicamente en la carrera 12B con calle 32B sur, en el sur de la capital colombiana.

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Desde la llegada de los uniformados, la prioridad fue asegurar el área afectada por las llamas y proceder con el control de varios puntos calientes que permanecían en el lugar tras la quema. Las primeras señales de alerta acerca del incendio circularon en redes sociales, donde los ciudadanos reportaron columnas de humo visibles a lo largo de distintos sectores del sur de Bogotá. Este tipo de reportes ha cobrado especial importancia en medio de las actuales condiciones climáticas.

Los Bomberos destacaron en su declaración, a través de sus cuentas oficiales, que no se registraron personas lesionadas durante la intervención ni por los efectos directos de la quema forestal. Pese a ello, enfatizaron la necesidad de mantener la colaboración de los habitantes de la ciudad para reportar oportunamente cualquier signo de incendio, como el avistamiento de nuevas columnas de humo, lo que permite una respuesta más rápida y eficiente ante posibles emergencias similares.

La emergencia se produce en medio de un contexto climático marcado por la llegada de un fenómeno de El Niño, evento atmosférico caracterizado por temperaturas más altas de lo normal y una reducción significativa de las precipitaciones. Según los Bomberos de Bogotá, estos factores incrementan notablemente el riesgo de incendios forestales, especialmente en áreas boscosas y vulnerables como los Cerros Orientales. En este sentido, la prevención y la alerta ciudadana se tornan fundamentales para evitar pérdidas mayores y garantizar la seguridad ambiental y humana en la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el fenómeno de El Niño aumenta el riesgo de incendios forestales en Bogotá?

El fenómeno de El Niño, según información del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, provoca un aumento de las temperaturas y una disminución de las lluvias en la ciudad. Estas condiciones de calor extremo y sequía hacen que las zonas boscosas sean más vulnerables a incendios, ya que la vegetación se seca, facilitando la propagación del fuego ante cualquier chispa o fuente de calor.

¿Qué labores realizó el Cuerpo de Bomberos de Bogotá durante la quema forestal en Rafael Uribe Uribe?

De acuerdo con los datos publicados por los Bomberos de Bogotá, los uniformados se dedicaron a asegurar el área afectada y controlar las áreas calientes tras la quema forestal. Estas acciones incluyeron la intervención inmediata en el lugar reportado, la verificación de ausencia de personas lesionadas y el llamado a la ciudadanía para reportar indicios de nuevos incendios o columnas de humo cercanas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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