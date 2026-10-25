Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, un grupo de mujeres privadas de la libertad en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres participó en el taller artístico 'Un solo ritmo, muchas voces', un espacio pensado para fomentar la convivencia, el diálogo y la creación conjunta. De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía de Bogotá, la actividad permitió que, a través de la música, las participantes crearan colectivamente una canción. Con el uso de diferentes instrumentos, ellas encontraron la manera de darle forma y ritmo a una composición nacida de sus ideas y experiencias, lo que resultó en un ejercicio que resalta la importancia de la cooperación y el respeto dentro del entorno carcelario.

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El propósito de este tipo de talleres es claro: promover el reconocimiento del otro, facilitar el diálogo y buscar alternativas positivas frente a las diferencias que pueden existir entre las internas. Según la fuente oficial, el arte es una herramienta poderosa que abre espacios para fortalecer las relaciones interpersonales y construir una convivencia marcada por la empatía y el respeto. Este enfoque artístico busca trascender la mera distracción, permitiendo a las participantes descubrir el valor de trabajar juntas, reconocer sus diferencias y encontrar puntos en común indispensables para la construcción de relaciones sólidas.

Julia, una de las mujeres que asistió al taller, manifestó que esta iniciativa le permitió desconectarse de su realidad por un momento y enfocarse plenamente en la actividad colectiva. Según su testimonio citado por la Alcaldía de Bogotá, el grupo logró olvidarse de las rivalidades y centrarse en lograr que la canción sonara bien, lo que demuestra el poder del arte como punto de encuentro.

Por su parte, la capitán (rp) Adriana Patricia Hernández, directora de la Cárcel Distrital, destacó que estos espacios permiten la creación de nuevas herramientas emocionales y de trabajo en equipo, aportando positivamente tanto al modelo de reclusión como a la vida en libertad. Según sus palabras, el proceso de construcción colectiva fortalece habilidades esenciales para el futuro de las participantes al ofrecerles alternativas para afrontar su reintegración social.

En resumen, la actividad resaltó el empoderamiento femenino y la posibilidad de transformar diferencias en oportunidades de aprendizaje y colaboración, evidenciando que incluso en contextos adversos es posible crear, aprender y perseguir metas compartidas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ayudan los talleres artísticos a la convivencia entre mujeres privadas de la libertad en Bogotá?

Los talleres artísticos, según la información de la Alcaldía de Bogotá, facilitan el reconocimiento mutuo, el respeto y el trabajo en equipo entre mujeres privadas de la libertad. Al expresar sus ideas y experiencias a través del arte y la música, las internas fortalecen las relaciones interpersonales, aprenden a escuchar y descubren la importancia de la empatía, lo cual contribuye a una mejor convivencia dentro del centro de reclusión.

¿Qué significa el empoderamiento femenino en el contexto de la Cárcel Distrital de Bogotá?

En la Cárcel Distrital de Bogotá, el empoderamiento femenino implica reconocer y valorar las capacidades y talentos de las mujeres privadas de la libertad. A través de actividades como la creación colectiva de una canción, ellas desarrollan habilidades para la cooperación y el respeto, lo que refuerza su autoestima y su rol como agentes de cambio, tanto en su proceso de reintegración social como en su vida diaria dentro del centro penitenciario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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