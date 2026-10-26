Por: Caracol TV

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Los jóvenes que buscan oportunidades para financiar su educación superior en Bogotá cuentan con el programa 'Amplía U', una propuesta desarrollada por la Agencia Distrital Atenea, la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y 11 universidades, en colaboración con la Corporación Fondo de Garantías Minuto de Dios. Según Noticias Caracol, esta iniciativa está dirigida a personas que culminaron su bachillerato en colegios de la capital y que han sido admitidas o ya están matriculadas en algún pregrado de las instituciones vinculadas. El objetivo principal es facilitar el acceso a la financiación de matrículas, a través de esquemas flexibles para distribuir el pago de los estudios en diferentes momentos de la vida académica y profesional.

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'Amplía U', que anteriormente se denominaba 'Fondo Fest Atenea Te Respalda', considera diferentes modalidades de financiación, permitiendo a los estudiantes cubrir, en algunos casos, hasta el 100 % de su matrícula. Sin embargo, esto depende de ciertos requisitos y condiciones establecidos por cada universidad participante. El programa se enfoca en brindar alternativas que respondan a las necesidades específicas de los estudiantes, facilitando que la carga económica no se convierta en un obstáculo para iniciar o culminar sus estudios superiores.

Este programa ofrece dos modalidades principales de crédito: 60/40 y 40/60. En la modalidad 60/40, el estudiante paga el 60 % del valor de la matrícula durante su etapa universitaria, mientras que el 40 % restante se cancela una vez obtenido el título, con un plazo de referencia de 96 meses y 48 meses para la etapa posterior al grado. Por otro lado, la alternativa 40/60 permite que se pague solo un 40 % de la matrícula mientras se estudia y el 60 % después de graduarse, en un periodo total de 144 meses, de los cuales 96 corresponden al pago posterior a la graduación. Estas opciones están diseñadas para adaptarse a las capacidades y preferencias de quienes acceden a la financiación, permitiendo que cada uno pueda evaluar cuál plan se ajusta mejor a su realidad.

De acuerdo con la información publicada por Noticias Caracol, el programa está disponible para jóvenes de hasta 28 años egresados de colegios de Bogotá que estén admitidos o matriculados en alguno de los 11 centros educativos participantes, entre las que se encuentran la Universidad de los Andes, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad El Bosque y la Corporación Universitaria Minuto de Dios, entre otras. Las personas interesadas deben consultar directamente con su universidad para conocer los detalles y requisitos de vinculación al programa. Víctor Saavedra, director de la Agencia Atenea, invitó a los estudiantes a conocer la oferta y a elegir la modalidad que mejor se adapte a sus necesidades financieras y académicas.

¿Cómo pueden los jóvenes de Bogotá acceder a la financiación de 'Amplía U' para estudiar en universidades participantes?

Según lo informado por Noticias Caracol, para acceder a la financiación de 'Amplía U', los interesados deben ser menores de 28 años, haber terminado su bachillerato en un colegio de Bogotá y estar admitidos o matriculados en un pregrado de una de las 11 universidades aliadas. Es clave revisar las condiciones y requisitos particulares de cada institución, por lo que la recomendación es consultar directamente con la universidad escogida.

¿Cuáles son las diferencias principales entre las modalidades 60/40 y 40/60 en el programa Amplía U?

Las modalidades de crédito 60/40 y 40/60 difieren en la proporción que el estudiante paga durante y después de su carrera. En el esquema 60/40 se paga la mayor parte durante los estudios; mientras que con 40/60, el mayor compromiso económico queda para después de graduarse, lo que permite mayor flexibilidad de acuerdo con la realidad financiera de cada estudiante.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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