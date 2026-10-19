Los créditos de bajo monto se consolidan como una alternativa de financiación para personas naturales, especialmente durante la temporada de Navidad, cuando aumenta el consumo de los hogares.

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Estos préstamos son de libre destinación y tienen un límite cercano a los $5,5 millones, pero sus tasas de interés pueden ser elevadas, con promedios que oscilan entre 41% y 63% efectivo anual (E.A.).

Según cifras de la Superintendencia Financiera, con corte al 2 de octubre, Nequi ofrece la tasa promedio más baja para créditos con plazos superiores a un año y hasta dos años, con 41,5% E.A. Le siguen Banco Falabella, con 47,3%, y Nu Colombia, con 50,4%.

Para préstamos de hasta seis meses, Nequi también registra una de las tasas más bajas, con 46,11%, seguida de Banco Falabella, con 47,06%.

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Las tasas de estos productos responden a factores como los costos operativos, el historial crediticio limitado de algunos solicitantes y el mayor riesgo de incumplimiento.

Además, muchos préstamos no cuentan con garantías suficientes para respaldar la deuda.

Los expertos recomiendan evaluar la capacidad de pago antes de solicitar financiación y comparar las ofertas disponibles.

Aunque estos créditos pueden ayudar a cubrir necesidades puntuales, un uso inadecuado puede afectar las finanzas personales. En octubre, la tasa de usura para esta modalidad se ubicó en 66,66%, tras alcanzar un mínimo de 62,10% en junio.

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