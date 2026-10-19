Los créditos de bajo monto se consolidan como una alternativa de financiación para personas naturales, especialmente durante la temporada de Navidad, cuando aumenta el consumo de los hogares.
Estos préstamos son de libre destinación y tienen un límite cercano a los $5,5 millones, pero sus tasas de interés pueden ser elevadas, con promedios que oscilan entre 41% y 63% efectivo anual (E.A.).
Según cifras de la Superintendencia Financiera, con corte al 2 de octubre, Nequi ofrece la tasa promedio más baja para créditos con plazos superiores a un año y hasta dos años, con 41,5% E.A. Le siguen Banco Falabella, con 47,3%, y Nu Colombia, con 50,4%.
Para préstamos de hasta seis meses, Nequi también registra una de las tasas más bajas, con 46,11%, seguida de Banco Falabella, con 47,06%.
Las tasas de estos productos responden a factores como los costos operativos, el historial crediticio limitado de algunos solicitantes y el mayor riesgo de incumplimiento.
Además, muchos préstamos no cuentan con garantías suficientes para respaldar la deuda.
Los expertos recomiendan evaluar la capacidad de pago antes de solicitar financiación y comparar las ofertas disponibles.
Aunque estos créditos pueden ayudar a cubrir necesidades puntuales, un uso inadecuado puede afectar las finanzas personales. En octubre, la tasa de usura para esta modalidad se ubicó en 66,66%, tras alcanzar un mínimo de 62,10% en junio.
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