Así como Nubank arrancó una nueva etapa en Colombia, uno de los rivales que empieza su camino en el mercado nacional presentó una información clave de cara a esta competencia.

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Bold en Colombia anunció cuenta digital que paga 10% E.A. y CDT de hasta 12,5%, marcando su entrada oficial al segmento de personas naturales.

La empresa tecnológica, reconocida por comercializar datáfonos para pequeños comercios, presentó un depósito de bajo monto 100% virtual, exento de cuota de manejo e ideal para hacer rendir el dinero.

Con un volumen transaccional cercano a $20 billones anuales en procesamiento de pagos, la fintech proyecta competir con la banca tradicional e instituciones digitales captando recursos de usuarios.

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“Durante seis años construimos la infraestructura financiera de cientos de negocios. Ahora queremos resolver un problema igual de cotidiano para las personas: que manejar la plata no cueste”, aseveró José Vélez, CEO y cofundador de Bold, en declaraciones replicadas en Portafolio.

El nuevo producto de Bold no aplica costos de administración ni cobra tarifas por giros o transferencias bancarias mediante el sistema ACH.

Adicionalmente, entrega una tarjeta débito gratuita y brinda la alternativa de exoneración del impuesto 4×1.000 hasta por $3 millones de acuerdo con la norma vigente.

En materia de rendimientos, la entidad dispone de Bolsillos con un retorno fijo del 10% efectivo anual (E.A.), garantizando liquidez inmediata y retiros sin sanción.

A su vez, estructuró un CDT digital aperturable desde $50.000 con rentabilidades que alcanzan el 12,5% E.A.

Estas garantías dinamizan la disputa entre firmas financieras por atraer depósitos de ahorradores mediante alternativas electrónicas altamente remuneradas.

Este paso consolida la diversificación comercial de la compañía, expandiendo su alcance tras afianzar su posicionamiento operando en el sector empresarial y comercial.

El portafolio es administrado por Bold CF, entidad de financiamiento bajo la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Según precisó la compañía, los depósitos cuentan con la protección del seguro del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín), respetando las coberturas normativas.

La propuesta busca facilitar la inclusión bancaria ofreciendo herramientas eficientes que optimizan la gestión financiera cotidiana de los colombianos en todo el país.

¿Quién es el dueño de Bold en Colombia?

La empresa de tecnología financiera Bold no pertenece a un único propietario individual, sino a una estructura accionaria integrada por sus fundadores y diversos fondos internacionales de inversión.

La compañía colombiana Bold fue fundada en el año 2019 por el emprendedor José Vélez, junto a los cofundadores Ana María Sandoval, Sergio Chae y Jorge Ulloa.

José Vélez ejerce actualmente como director ejecutivo de la organización, habiendo liderado previamente la creación y venta de la exitosa plataforma de pagos PayU en América Latina.

El control accionario de la firma se distribuye entre el equipo fundador y destacados fondos de capital de riesgo que han financiado su expansión comercial en el mercado.

Entre los principales inversionistas institucionales figuran firmas globales como General Atlantic, Amador Holdings, Endeavor Catalyst, Piton Capital y el fondo Sequoia Capital.

Durante sus rondas de financiamiento internacional, la empresa captó capitales multimillonarios que permitieron fortalecer su infraestructura tecnológica y su portafolio de servicios financieros para comercios.

En febrero de 2024, la fintech consolidó una ronda de inversión serie C por 50 millones de dólares liderada por el fondo internacional General Atlantic.

Posteriormente, en 2026, la entidad financiera reforzó su capitalización para respaldar el lanzamiento de su nueva compañía de financiamiento vigilada por la Superintendencia Financiera.

Esta estructura de propiedad multimillonaria respalda las operaciones de la firma en el procesamiento de cobros electrónicos y soluciones de depósito en todo el territorio colombiano.

La combinación de liderazgo directivo experimentado y el respaldo de firmas de capital riesgo posiciona a la entidad como un actor referente del sector transaccional.

Los fundadores mantienen la dirección estratégica de la entidad mientras los fondos internacionales participan activamente dentro de la junta directiva corporativa.

El crecimiento sostenido de la plataforma refleja el éxito de su modelo accionario para atraer inversión extranjera directa al ecosistema tecnológico nacional.

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