Pagar con billetes o monedas no significa que cualquier comercio esté obligado a recibir efectivo en todas las circunstancias. El peso colombiano sí tiene carácter de moneda legal en el país, pero las condiciones informadas por cada establecimiento también pueden ser relevantes al momento de una compra.

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El punto clave está en diferenciar entre un comercio que no acepta efectivo como política de pago y un establecimiento que rechaza un billete o moneda porque existen sospechas sobre su autenticidad. Ambos escenarios deben analizarse de manera diferente antes de determinar si existe una vulneración de los derechos del consumidor.

La base legal está en el artículo 8 de la Ley 31 de 1992, que establece que los billetes y monedas emitidos por el Banco de la República constituyen la moneda legal colombiana y tienen poder liberatorio ilimitado. Sin embargo, esta disposición no implica que exista una obligación general e incondicional para todos los comercios de aceptar efectivo en cualquier operación.

También entra en juego el Estatuto del Consumidor, contenido en la Ley 1480 de 2011. Si un establecimiento tiene una condición específica sobre sus medios de pago, esta debe ser informada de manera clara al comprador. Por eso, las circunstancias de cada transacción son determinantes.

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¿Y qué puede hacer el consumidor? Solicitar una explicación sobre la negativa, conservar facturas o comprobantes y guardar evidencia de las condiciones de pago anunciadas por el establecimiento. Estos elementos pueden ser útiles si posteriormente surge una reclamación.

Finalmente, si una persona considera que sus derechos fueron vulnerados, puede acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para consultar los mecanismos de atención y reclamación disponibles. La procedencia de una queja dependerá de las circunstancias del caso.

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