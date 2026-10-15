El Instituto Nacional de Vías (Invías) reorganizó sus finanzas en coordinación con el Ministerio de Hacienda para corregir inconsistencias presupuestales y garantizar los recursos destinados a las carreteras del país.

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La entidad proyecta invertir $5,8 billones en 2027, con financiación identificada para ejecutar obras de rehabilitación y mantenimiento vial.

Durante la revisión del presupuesto de 2026, inicialmente calculado en $5,6 billones, los equipos técnicos encontraron cerca de $1,13 billones sin fuentes efectivas de financiación.

Además, identificaron reservas presupuestales por $2,4 billones correspondientes a 2025, lo que llevó a implementar medidas para mejorar la ejecución de los recursos.

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El director general del Invías, Juan Camilo Ostos, informó que la ejecución presupuestal pasó del 15 % al 21 % después de los ajustes.

La entidad gestiona otros $500.000 millones para agilizar los giros y espera alcanzar una ejecución del 45 % en las próximas semanas y del 65 % al cierre de 2026.

El plan también contempla depurar las reservas presupuestales y avanzar en el pago de obligaciones pendientes. Las correspondientes a 2025 registran un avance de ejecución del 73 %, con una meta del 95 %.

Para 2027, la inversión priorizará la recuperación de la red vial nacional, pues cerca del 60 % de los 11.600 kilómetros evaluados presenta condiciones regulares o malas.

Asimismo, el programa Caminos del Tigre proyecta intervenir 30.000 kilómetros de carreteras secundarias y terciarias para mejorar la conectividad regional y facilitar el acceso de las comunidades rurales a los mercados y servicios públicos.

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