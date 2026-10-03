Una carretera construida de manera ilegal en zona rural de Vianí, Cundinamarca, terminó provocando daños ambientales y afectaciones en fuentes hídricas de la comunidad. La obra, que se extendió por más de tres kilómetros en las veredas Calambata y Guate, fue ejecutada con maquinaria pesada y ocasionó la tala de 189 árboles nativos.

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De acuerdo con el reporte de la CAR, entre las especies afectadas se encuentran ejemplares de cedro y nogal, árboles que fueron removidos durante la apertura de la vía. La intervención también generó consecuencias sobre el recurso hídrico de la zona, pues cuatro fuentes de agua resultaron obstruidas durante los trabajos.

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#Cundinamarca | Suspenden construcción de una vía clandestina en el municipio de Vianí. La obra arrasó casi 200 árboles nativos y taponó fuentes de acueductos en el departamento. pic.twitter.com/kxHFV3OTfS — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 3, 2026

La situación afectó los acueductos comunitarios y alteró el flujo natural del agua en diferentes predios. Los habitantes de la zona fueron quienes alertaron sobre las obras y sus posibles consecuencias ambientales, lo que permitió que las autoridades intervinieran.

Tras conocer el caso, la Corporación Autónoma Regional (CAR) suspendió los trabajos y adelantó las actuaciones correspondientes para establecer quién estaba detrás de la construcción. La autoridad ambiental identificó al responsable y adoptó medidas preventivas frente a la intervención.

Además de la suspensión de la obra, el caso quedó en manos de las autoridades para determinar las sanciones correspondientes. Entre las obligaciones establecidas está la restauración ecológica de las áreas afectadas, con el objetivo de recuperar, en la medida de lo posible, los ecosistemas intervenidos.

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El caso vuelve a poner la atención sobre los controles que deben cumplir las obras que impliquen intervención de terrenos rurales, especialmente cuando pueden afectar bosques, fuentes hídricas y sistemas de abastecimiento de las comunidades. En este caso, la apertura de una vía sin los permisos correspondientes terminó afectando tanto la vegetación nativa como el acceso y circulación natural del agua en la zona.

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