La Contraloría General de la República emitió una opinión negativa sobre los estados financieros de 35 entidades públicas correspondientes a 2025, tras identificar inconsistencias materiales y generalizadas que afectan la confiabilidad de la información contable.

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Entre las instituciones señaladas están la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Dian, el Instituto Nacional de Vías (Invías), el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La ANI presentó las mayores incorrecciones entre las entidades mencionadas, con $6,58 billones, pese a reportar activos por $97,52 billones.

La auditoría encontró diferencias en los registros de bienes de uso público y préstamos por pagar relacionados con proyectos de concesiones viales.

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Por su parte, la Dian registró inconsistencias por $5,87 billones y activos por $49,10 billones.

Entre los hallazgos se identificaron 280.734 registros con saldos contrarios a su naturaleza contable, situación relacionada con fallas en la plataforma Muisca y la falta de depuración de posibles errores.

El Invías también recibió una opinión negativa, con incorrecciones por $906.986 millones y activos por $41,13 billones. La revisión encontró diferencias en las provisiones para sentencias y conciliaciones, así como problemas en la clasificación de obras públicas terminadas.

La Contraloría aclaró que esta calificación no implica necesariamente pérdidas o riesgo de quiebra, sino deficiencias que afectan la representación razonable de la situación financiera de las entidades.

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