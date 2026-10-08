Por: EL PILON SA

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El exconcejal Jhon Carpio encendió las alarmas sobre un polémico proceso de venta de bienes públicos en Valledupar, identificado como SAEB-SGR-001-2026. Según denunció a través de sus redes sociales, en esta venta se enajenaron 33 activos del municipio, incluyendo maquinaria pesada como excavadora, motoniveladora, retroexcavadora y vibrocompactador, así como varios vehículos entre camionetas Toyota y Nissan, y 15 motocicletas. El monto por el que fueron vendidos ascendió a $31 millones, cifra que Carpio considera irrisoria si se compara con el avalúo oficial, que fue de $3.072 millones.

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Según Carpio, los bienes se vendieron por aproximadamente el 1 % de su valor de referencia, lo que ha generado serios cuestionamientos sobre la transparencia y legalidad del proceso. De acuerdo con lo publicado por el propio exconcejal, uno de los casos más preocupantes es la Toyota Prado modelo 2013, que habría sido vendida por apenas $2.500.000. “La guía de precios Fasecolda ubica ese modelo entre $126 y $184 millones. ¿Eso es chatarra?”, cuestionó de manera pública el denunciante. Asegura también que el avalúo asignó un valor comercial de $0 a todos los bienes implicados, aclarando igualmente que ese 1 % utilizado como base no representa un valor de mercado ni de chatarra. Según sus cálculos, solo el metal de la maquinaria tendría un valor superior a lo recaudado en toda la venta.

Adicionalmente, la denuncia advierte presuntas irregularidades que habrían favorecido a un único oferente. Carpio detalló que la obligación de asistir a una visita previa al proceso licitatorio fue cambiada sin previo aviso: primero se determinó que era requisito habilitante y, en cuestión de una hora, la Alcaldía lo modificó a voluntario, lo que habría dejado habilitado solo a un proponente. Además, la licitación limitó la participación a microempresas del Cesar, dejando por fuera a interesados de otras regiones. Según el documento compartido por Carpio, quien resultó adjudicatario tenía un registro mercantil con $0 en ingresos, aunque logró acreditar experiencia y pagar el valor de la subasta.

Otra de las irregularidades señaladas apunta al Concejo de Valledupar, que habría autorizado la venta casi un mes después de haber sido adjudicada. En el contrato se habrían presentado errores como la repetición de placas, omisión de la Prado y omisión de detalles clave como el supervisor y el plazo de pago. Llama la atención también que el dinero recaudado se consignó en una cuenta bajo el nombre de “Chatarrización 2025”. El exconcejal Carpio subrayó que lo público es sagrado y afirmó haber radicado derechos de petición, además de manifestar que llevarán estos hallazgos ante la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, con el objetivo de esclarecer los hechos y obtener respuestas de las autoridades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las presuntas irregularidades en la venta de bienes de Valledupar?

Las presuntas irregularidades, según la denuncia de Jhon Carpio, incluyeron la venta de bienes muy por debajo de su valor avalúo, el favorecimiento de un único proponente a través de cambios en los requisitos del proceso, limitaciones poco usuales para la participación en la licitación y posibles errores en la formalización del contrato, como omisiones y repeticiones en las placas de los vehículos vendidos.

¿Cómo calculó Jhon Carpio el valor de los bienes subastados por el municipio?

Jhon Carpio comparó el valor designado en la guía de Fasecolda para un vehículo Toyota Prado modelo 2013, estimado entre $126 y $184 millones, con el precio de venta de $2.500.000. Además, afirmó que el avalúo original fijó un valor de referencia total para los 33 bienes de $3.072 millones, vendiéndose finalmente en solo $31 millones, es decir, aproximadamente el 1 % del valor de referencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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