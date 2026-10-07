Por: EL PILON SA

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La Universidad Popular del Cesar llevará a cabo este jueves 8 de octubre la quinta edición del encuentro ‘Leer da sueños: un mundo de letras para un futuro mejor’. Esta actividad está dirigida a los estudiantes y tiene como propósito acercarlos a la lectura a través de diversas expresiones artísticas, ampliando la perspectiva sobre la lectura más allá de su vínculo tradicional con las letras. La jornada iniciará a las 9 de la mañana en el auditorio Julio Villazón Vaquero, ubicado en la sede Sabanas, según la información entregada por los organizadores.

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La iniciativa es promovida por la Facultad de Ciencias Administrativas, Contables y Económicas junto con el Departamento de Administración de Empresas. En sus versiones anteriores, el evento se realizó en la Escuela Básica de Perfeccionamiento Académico, pero en esta ocasión busca alcanzar a un mayor número de estudiantes de pregrado. Uno de los docentes organizadores señaló la intención de consolidar la actividad para que pueda efectuarse adecuadamente en cada semestre, involucrando a más participantes dentro de la universidad.

El evento contará con la presencia de invitados destacados, como Wilfrido Rodríguez Orozco, escritor y gestor cultural; el escritor y docente Juan Carlos Mendoza Vásquez; David Safadi Pupo, caricaturista de EL PILÓN; y Luis Mario Jiménez, actor y dramaturgo de San Diego. Cada uno ofrecerá su perspectiva sobre la creación, abordando temas que van desde la literatura hasta las artes gráficas y escénicas. Además de estas intervenciones, estudiantes tendrán la oportunidad de leer textos propios, una joven de Enfermería declamará un poema y un rey vallenato aportará su talento musical. Un estudiante del programa de Administración de Empresas estará pintando en vivo, inspirado tanto por los invitados como por el público presente, como explicó uno de los docentes organizadores.

Este enfoque interdisciplinario pretende demostrar que la lectura puede dialogar con distintas áreas del conocimiento. Alejandra Bayona, estudiante de primer semestre de Administración de Empresas, resaltó que leer contribuye al desarrollo de habilidades para liderar y resolver problemas, aspectos esenciales para su disciplina. Coincidiendo con ella, Natalia Villadiego afirmó que la lectura abre oportunidades y facilita el acceso a nuevos conocimientos y culturas. Ambas estudiantes participan en la organización del evento, convencidas de la importancia de motivar a otros jóvenes a incorporar la lectura en su formación.

Los organizadores aspiran a que este proyecto se institucionalice, de modo que cada estudiante asuma un compromiso personal con su proceso académico y humano, favoreciendo el pensamiento crítico, la expresión oral y la escritura, como subrayó el docente responsable.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el encuentro ‘Leer da sueños’ de la Universidad Popular del Cesar?

El encuentro ‘Leer da sueños: un mundo de letras para un futuro mejor’ es un evento que promueve la lectura y el acercamiento a distintas expresiones artísticas entre los estudiantes de pregrado. Impulsado por la Facultad de Ciencias Administrativas, Contables y Económicas y el Departamento de Administración de Empresas, incluye intervenciones de escritores, artistas y estudiantes, quienes comparten experiencias que van desde la literatura hasta las artes plásticas y musicales.

¿Por qué es importante la lectura en carreras como Administración de Empresas?

La lectura en carreras como Administración de Empresas es fundamental porque, según testimonios de estudiantes como Alejandra Bayona y Natalia Villadiego, permite no solo adquirir conocimientos disciplinares, sino también desarrollar habilidades de liderazgo, comunicación y resolución de problemas. Así, los libros contribuyen a formar profesionales completos, críticos y capaces de enfrentar diversos retos personales y laborales.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.