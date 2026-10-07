Por: EL PILON SA

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El corregimiento de Valencia de Jesús, perteneciente al municipio de Valledupar, se prepara para recibir a la comunidad local y visitantes en la 28.ª edición del Festival Calixto Ochoa y las Fiestas Patronales de la Virgen del Rosario, que tendrán lugar del viernes 9 al domingo 11 de octubre. Este año, el evento cobra un significado especial al rendir homenaje a la periodista Rosa Elena ‘Ocha’ Rosado, según lo confirmó Idelfonso Altamar, presidente de la Fundación Festival Calixto Ochoa. De acuerdo con la programación oficial publicada por la misma fundación, durante los tres días se realizarán diversas actividades culturales, concursos musicales, actos religiosos y presentaciones artísticas, en un ambiente de celebración que busca exaltar la tradición vallenata y el legado cultural de la región.

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El inicio del festival será el viernes 9 de octubre a las 4:30 a. m. con la tradicional Alborada Musical en honor a la Virgen del Rosario. Más tarde, a las 6:30 a. m., tendrá lugar la primera edición de la Carrera Atlética Recreativa Valencia Run Fest, en categorías de 3 y 5 kilómetros. A lo largo del día, se desarrollarán Juegos Tradicionales, encuentros folclóricos como ‘Danzando en los Sabanales’ y la Noche de Compositores ‘Aquí hay talento’ en la Plaza Principal, culminando con varias presentaciones artísticas.

Para el sábado 10 de octubre, la agenda incluye un partido de fútbol de categorías menores entre Real Valencia y Alianza Valledupar, así como el concurso de pintura ‘En familia pintamos el mundo de Calixto’. En horas de la tarde se celebrarán la Misa de Sacramentos y un conversatorio sobre la vida y obra de Rosa Rosado, acto central del homenaje. A partir de las 5:00 p. m. se realizarán las competencias de música vallenata, mientras que la Gran Cabalgata en honor al Dr. Oswaldo Ángulo Arévalo tomará protagonismo a las 5:30 p. m. Los actos protocolarios de homenaje a Rosa Rosado y más presentaciones musicales cerrarán la jornada.

El domingo 11 de octubre estará marcado por la Misa Dominical, partidos de fútbol en categoría veteranos, rondas semifinales de concursos vallenatos y la Misa Patronal en honor a Nuestra Señora del Rosario, seguida de la tradicional procesión. En la noche se disputará la gran final de concursos de vallenato y el concurso de ‘La mejor bailadora de la música de Calixto Ochoa’, concluyendo con presentaciones musicales en la tarima principal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales actividades del Festival Calixto Ochoa en Valencia de Jesús?

Durante la celebración del Festival Calixto Ochoa y las Fiestas Patronales de la Virgen del Rosario en Valencia de Jesús, los asistentes disfrutan de concursos de música vallenata, actividades deportivas como carreras atléticas y partidos de fútbol, concursos de pintura, danzas folclóricas, misas y procesiones religiosas, además de homenajes a destacadas figuras locales, según la Fundación Festival Calixto Ochoa.

¿Por qué se homenajea a Rosa Elena ‘Ocha’ Rosado en el festival de Valencia de Jesús?

La 28.ª edición del Festival Calixto Ochoa dedica un homenaje a la periodista Rosa Elena ‘Ocha’ Rosado, incluyendo un conversatorio sobre su vida y obra y actos de reconocimiento, en honor a su legado y contribución al periodismo y la cultura de la región, de acuerdo con los organizadores del festival.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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