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Las mujeres rurales desempeñan un rol central en la producción de alimentos, la protección de recursos naturales y el mantenimiento de las economías locales en Colombia. Sin embargo, pese a su importancia en la vida productiva y comunitaria, continúan enfrentando profundas desigualdades sociales y económicas. Esta realidad, según la Fundación WWB Colombia, limita su autonomía y obstaculiza las posibilidades de que accedan a mejores condiciones de vida.

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De acuerdo con información citada por la Fundación WWB Colombia, más de cinco millones de mujeres en el país se reconocen como campesinas. Muchas de ellas soportan extensas jornadas de trabajo que no solo incluyen actividades productivas, sino también labores domésticas y el cuidado de sus familias. Incluso, algunas lideresas rurales en regiones del Pacífico reportan días de hasta 14 horas, en los que además cumplen funciones de liderazgo comunitario y defensa del territorio.

Entre los principales retos identificados prevalece la desigual distribución de las tareas de cuidado. Datos de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2024-2025 realizada por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) demuestran que el 93,4 % de las mujeres rurales realiza trabajo no remunerado, una cifra que contrasta notablemente con el 60,8 % de los hombres rurales. Además, las mujeres en regiones rurales y dispersas del Pacífico dedican en promedio ocho horas y 35 minutos diarios al cuidado, mientras los hombres solo invierten alrededor de tres horas en estas actividades.

El estudio Inclusión financiera de las mujeres en la ruralidad del Valle del Cauca concluye que, aunque la totalidad de las mujeres encuestadas tiene una cuenta de ahorros, su función principal es recibir pagos y efectuar transacciones, no necesariamente para el manejo independiente de sus recursos. Asimismo, persiste la disparidad en la toma de decisiones sobre el gasto del hogar: solo el 40 % de las mujeres afirma decidir individualmente sobre el destino de los recursos, en comparación con el 70 % de los hombres.

La brecha también se refleja en el acceso a crédito y propiedad de la tierra. En 2025, las mujeres lograron el 34,49 % de las operaciones de crédito agropecuario, pero apenas recibieron el 5,43 % del valor total desembolsado. Además, el 63,7 % de los predios rurales con un solo propietario pertenece a hombres, frente a un 36,3 % que corresponde a mujeres.

Estas cifras resaltan que hablar de la mujer rural implica reconocer su relevancia para la seguridad alimentaria, la economía y la protección de los territorios colombianos. Ampliar su autonomía y fortalecer el acceso a recursos y decisiones no solo beneficia a las mujeres, sino que potencia a sus familias, comunidades y a toda la sociedad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales desigualdades que enfrentan las mujeres rurales en Colombia?

De acuerdo con la Fundación WWB Colombia y datos del DANE, las mujeres rurales enfrentan desigualdades en la distribución de las labores del cuidado, acceso a recursos como tierra y crédito, y autonomía para tomar decisiones sobre sus recursos económicos. A pesar de su aporte fundamental en el campo, la mayoría realiza trabajo no remunerado y solo una porción obtiene el control individual sobre el gasto del hogar.

¿Cómo afecta la carga de labores de cuidado a la autonomía económica de las mujeres rurales?

Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2024-2025 del DANE, la carga de trabajo de cuidado no remunerado recae principalmente en las mujeres rurales, quienes dedican más del doble de tiempo que los hombres a estas tareas. Esta situación limita su capacidad para decidir sobre su propio dinero y reduce sus oportunidades de acceder a recursos financieros y productivos de manera autónoma.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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