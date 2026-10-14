Por: Portal Bogotá

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La menopausia continúa siendo un tema poco visibilizado, aunque afecta a un porcentaje importante de mujeres adultas en Bogotá. De acuerdo con la Encuesta Base de Mujeres y Equidad de Género (EMEG), el 24 % de las mujeres adultas reportó estar viviendo este proceso o haberlo atravesado en algún momento. Sin embargo, las cifras revelan una brecha significativa en el acceso a acompañamiento médico: el 49 % de las mujeres consultadas no contó con apoyo profesional durante la menopausia, mientras que el 16 % ni siquiera sabía que podía recibirlo. Solo el 29 % manifestó haber recibido acompañamiento adecuado, y el 6 % consideró que la atención no fue apropiada. Estos datos fueron recopilados por el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG) de la Secretaría Distrital de la Mujer como parte de las actividades del Día Mundial de la Menopausia, conmemorado el 18 de octubre.

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La menopausia, según definición recogida en la información, sucede cuando finaliza la menstruación y se confirma después de un año sin periodo menstrual, siempre que no existan otras causas. Además, se menciona que los síntomas y cambios pueden presentarse durante la perimenopausia, que es la etapa previa. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de mujeres enfrenta este cambio entre los 45 y los 55 años, aunque la experiencia es personal y las necesidades pueden variar.

En Bogotá, conforme a proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para 2025, viven 777.362 mujeres entre los 45 y los 59 años, lo que representa el 18,7 % de la población femenina de la ciudad. Si bien no todas están en menopausia, el dato permite dimensionar la magnitud del grupo potencialmente involucrado con esta transición.

El OMEG también destaca otros aspectos relacionados con la salud de mujeres en edad similar. La EMEG reporta que el 43 % de mujeres de 50 a 69 años se practicó una mamografía en el último año. El desglose muestra una diferencia marcada: el 47 % de las jefas de hogar lo hizo frente a un 37 % de quienes no tienen esa responsabilidad. En el sistema de servicios de la Secretaría Distrital de la Mujer, una de cada cinco atenciones en 2025 se brindó a mujeres de 45 a 59 años. De estas intervenciones, seis de cada diez corresponden a servicios psicosociales y sociojurídicos. Aunque no se especifica cuántos casos estuvieron vinculados a la menopausia, las cifras muestran la importancia de integrar sus necesidades en los espacios de atención.

Actualmente, la Secretaría Distrital de la Mujer no ofrece una ruta diferenciada para quienes atraviesan la menopausia. Sin embargo, mantiene actividades de sensibilización enfocadas en este proceso, reafirmando la importancia del derecho de las mujeres a acceder a una salud integral.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la importancia de hablar sobre la menopausia en la salud de las mujeres en Bogotá?

La relevancia de abordar la menopausia radica en la cantidad significativa de mujeres que viven esta etapa y en la falta de acompañamiento médico identificado por el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género y la EMEG. Informar y sensibilizar favorece una mejor atención en salud y ayuda a asegurar que las necesidades específicas de las mujeres sean reconocidas y atendidas por el sistema distrital.

¿Qué significa perimenopausia y cómo se diferencia de la menopausia?

La perimenopausia es la etapa previa a la menopausia, caracterizada por la aparición de primeros cambios en el ciclo menstrual y síntomas relacionados. La menopausia, en cambio, se define como el cese definitivo de la menstruación tras doce meses consecutivos sin periodo menstrual, en ausencia de otra causa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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