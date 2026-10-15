Sacar la licencia de conducción podría salir más caro para los colombianos si avanza la exigencia de cobrar IVA a los cursos. Esto sería debido a las comunicaciones que está enviando la Dian a los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) para pedirles que declaren y paguen el impuesto del 19 %.

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El impacto en el bolsillo dependería del precio actual del curso. La formación para motos A1 y A2 cuesta entre 600.000 y 900.000 pesos, mientras que el curso para carro particular B1 está entre 1.000.000 de pesos y 1.200.000 pesos.

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Con el nuevo cobro, un curso para moto que actualmente cuesta 700.000 pesos pasaría a unos 833.000 pesos. Sumado al valor estimado de la licencia en Bogotá, de 272.700 pesos, el trámite completo llegaría a 1.105.700 pesos, según los cálculos.

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En el caso de los carros, un curso de 1.100.000 pesos subiría a aproximadamente 1.309.000 pesos con el impuesto. Si se suma una licencia tipo B1 o B2 de unos 329.800 pesos en Bogotá, el costo total alcanzaría 1.638.800 pesos.

La Dian sostiene que los servicios de los CEA no están incluidos dentro de la categoría de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Por eso, considera que deben pagar la tarifa general del IVA, que corresponde al 19 %.

La entidad sustenta su posición en conceptos de 2021 y 2025 y en una sentencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado del 17 de septiembre de 2026. La Dian también señala que la licencia de funcionamiento expedida por una secretaría de educación no convierte automáticamente estos servicios en excluidos del impuesto.

Los centros de enseñanza cuestionan la medida. Al respecto, representantes del sector advierten que la exigencia también podría incluir el pago de IVA de periodos anteriores, con sanciones e intereses desde 2021.

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