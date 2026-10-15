El Banco de Bogotá informó a los clientes provenientes de Itaú que sus tarjetas de crédito de la antigua entidad dejarán de funcionar el próximo 21 de octubre de 2026.

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Por esta razón, quienes todavía utilizan estos productos deben prepararse para continuar realizando sus compras con las nuevas tarjetas emitidas por el Banco de Bogotá.

La entidad explicó que los usuarios que ya recibieron su nueva tarjeta de crédito deben activarla antes de utilizarla para efectuar compras.

Este paso es necesario para comenzar a operar con el producto y evitar inconvenientes al momento de pagar en establecimientos comerciales.

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Por otro lado, quienes todavía no han recibido la tarjeta deben actualizar sus datos personales para que el banco pueda coordinar la entrega.

La entidad habilitó una página web con información sobre el proceso de activación y la actualización de los datos requeridos.

Los clientes pueden consultar las instrucciones en el portal oficial del Banco de Bogotá, en la sección destinada a las tarjetas de crédito de Itaú. Allí encontrarán orientación para completar los procedimientos necesarios antes de la fecha límite establecida.

El Banco de Bogotá también recordó que mantiene disponibles sus canales de atención para acompañar a los usuarios durante esta transición y resolver las inquietudes que puedan surgir.

La recomendación principal es verificar si la nueva tarjeta ya fue entregada y realizar los trámites correspondientes antes del 21 de octubre, fecha en la que las tarjetas de crédito Itaú dejarán de funcionar.

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