En medio de irregularidades de dinero en Colombia, el Banco de Bogotá alerta a sus clientes sobre mensajes de texto fraudulentos que buscan suplantar a la entidad y engañar a los usuarios mediante supuestos cobros, renovaciones de productos o solicitudes de actualización de información.

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Esta modalidad, conocida como ‘smishing’, utiliza mensajes SMS para provocar preocupación e inducir a las personas a ejecutar acciones que pueden comprometer su información personal y financiera.

En los casos identificados, los delincuentes envían mensajes desde números no oficiales sobre supuestas renovaciones de membresías de seguros, cobros de pólizas u otros movimientos que los clientes no reconocen.

Estos mensajes suelen incluir enlaces que invitan a consultar información, cancelar un cobro o llevar a cabo trámites.

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El objetivo es que las personas ingresen a páginas falsas y entreguen datos confidenciales, como claves, contraseñas y códigos de seguridad, que pueden ser utilizados para cometer fraudes.

Frente a esto, el Banco de Bogotá recomienda desconfiar de mensajes inesperados sobre cobros, renovaciones de seguros o movimientos no reconocidos, especialmente si exigen actuar de inmediato.

Asimismo, aconseja desconfiar de mensajes de texto que no correspondan a los códigos autorizados del Banco.

Es clave no ingresar a enlaces sospechosos ni suministrar información personal o financiera en páginas cuya autenticidad no haya sido verificada.

Las personas deben recordar no compartir claves, contraseñas ni códigos Tokens – OTP. Corresponde verificar la información por los canales oficiales del Banco, sin utilizar enlaces ni números de contacto incluidos en mensajes sospechosos.

La entidad aclara que la Servilínea del Banco de Bogotá es un canal para que los clientes se comuniquen con la institución, por lo que el Banco nunca realiza llamadas desde este número.

El Banco de Bogotá reitera que la seguridad de sus clientes es una prioridad y los invita a mantenerse alerta frente a estas modalidades de fraude.

Teléfonos de Banco de Bogotá en Colombia

Ante cualquier mensaje sospechoso, es fundamental no ingresar a los enlaces, proteger la información confidencial y verificar siempre a través de las líneas oficiales habilitadas.

Los usuarios disponen de la línea de WhatsApp 318 281 4679 para realizar consultas y reportar irregularidades de forma directa.

En Bogotá el contacto telefónico es 601 382 0000, en Barranquilla 605 350 4300, en Bucaramanga 607 652 5500, en Cali 602 898 0077 y en Medellín 604 576 4330.

Para el resto del territorio nacional se encuentra habilitada la Servilínea gratuita 018000 518877.

¿Cómo identificar el ‘smishing’?

El fraude digital conocido como ‘smishing’ utiliza mensajes de texto para engañar a los usuarios y robar información personal, financiera o credenciales de acceso.

Los ciberdelincuentes emplean técnicas de ingeniería social para enviar alertas falsas que parecen provenir de entidades bancarias, empresas de mensajería u organismos públicos.

Identificar estos mensajes maliciosos resulta fundamental para evitar el robo de identidad, perdidas económicas o la instalación de software dañino en los teléfonos móviles.

La primera señal de alerta proviene del sentido de urgencia en la redacción.

Los atacantes suelen notificar sobre cuentas bloqueadas, paquetes retenidos, cobros no reconocidos o supuestos premios con el fin de provocar reacciones precipitadas.

El lenguaje persuasivo presiona a las personas para que actúen de inmediato sin verificar la veracidad del mensaje recibido.

Otra característica clave radica en la presencia de enlaces sospechosos o acortados. Estas direcciones web dirigen a formularios donde se solicitan contraseñas, números de tarjeta o códigos de seguridad.

Los bancos y las entidades públicas jamás solicitan datos confidenciales ni claves completas a través de un mensaje SMS. Es conveniente examinar el número remitente del mensaje.

Si el texto procede de un número telefónico desconocido, incompleto o no coincide con los canales oficiales de la organización, debe descartarse inmediatamente.

La falta de personalización en la comunicación constituye otro indicador habitual.

Frente a cualquier duda, la indicación primordial es no hacer clic en los enlaces ni proporcionar información personal.

Corresponde verificar siempre la alerta accediendo de forma directa a la aplicación oficial o al sitio web de la entidad.

Bloquear el número remitente y reportar el mensaje fraudulento ayuda a frenar estas acciones delictivas en las redes de comunicación.

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