Fenalco propuso que el salario mínimo en Colombia aumente máximo 9 % en 2027, al considerar que el ajuste debe calcularse con base en la inflación y la productividad.

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Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio, señaló que esta fórmula permitiría dinamizar la actividad empresarial y mantener un equilibrio entre los ingresos de los trabajadores y la economía.

La propuesta empresarial contrasta fuertemente con la de las centrales obreras, que anunciaron que solicitarán un incremento del 38,5 %.

La negociación formal del salario mínimo comenzará entre finales de noviembre y diciembre, y uno de los principales insumos será el dato de productividad que el Dane divulgará a finales de noviembre.

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El primer plazo para alcanzar un acuerdo vence el 15 de diciembre. Si no hay consenso, las partes tendrán una nueva oportunidad antes del 30 de diciembre. De persistir el desacuerdo, el Gobierno deberá fijar el aumento.

Paralelamente, Fenalco mantiene su solicitud para que el Consejo de Estado anule el decreto que estableció un aumento del 23 % para 2026.

El tribunal cerró recientemente la etapa probatoria y avanza hacia una decisión de fondo. Mientras se resuelve el proceso, el salario mínimo vigente continúa en $1.750.905 mensuales.

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