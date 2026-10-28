El salario mínimo legal mensual vigente en Colombia para 2026 es de $1.750.905, sin incluir el auxilio de transporte. Para que este ingreso llegue a $2 millones en 2027, tendría que aumentar $249.095, equivalente a un incremento del 14,23 %.

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Este cálculo es un escenario hipotético y no corresponde al porcentaje que se haya definido para el próximo año.

El ajuste será discutido por el Gobierno, los sindicatos y los representantes de los empleadores, teniendo en cuenta factores económicos y laborales.

Uno de los principales indicadores para la negociación es la inflación. Según el Dane, la inflación anual llegó al 6,29 % en septiembre de 2026, mientras que la variación acumulada en el año alcanzó 5,74 %. Sin embargo, este dato no determina automáticamente el aumento del salario mínimo.

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La Ley 278 de 1996 establece que también deben considerarse la meta de inflación, la productividad, la participación de los salarios en el ingreso nacional, el crecimiento del PIB y el IPC.

La Comisión de Concertación debe buscar un acuerdo antes del 15 de diciembre. Si no hay consenso, el Gobierno tendrá que fijar el salario mínimo de 2027 mediante decreto, a más tardar el 30 de diciembre.

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