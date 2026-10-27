El Ministerio de Hacienda presentó un proyecto de decreto que busca modificar la forma en que el Estado cubre el riesgo financiero generado cuando los aumentos del salario mínimo superan la inflación y elevan el costo de las pensiones bajo la modalidad de renta vitalicia.

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La propuesta plantea dos alternativas. La primera consiste en un pago único equivalente al faltante actuarial de las reservas que deben constituir las aseguradoras.

La segunda contempla pagos anuales para cubrir las diferencias de las mesadas y, al mismo tiempo, crear o actualizar una reserva matemática a cargo de la Nación.

El borrador también propone cambiar el parámetro utilizado para calcular este riesgo y retomar el esquema basado en el crecimiento real de la productividad, con el objetivo de reducir el costo de las rentas vitalicias y facilitar su oferta.

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Hacienda señala que el esquema vigente podría elevar el capital necesario para financiar pensiones de un salario mínimo y desincentivar la emisión de nuevas rentas vitalicias.

Según sus cálculos, mantener el parámetro anterior habría generado un beneficio potencial de $4,1 billones, tomando como referencia 107.000 rentas inscritas al cierre de 2025.

Sin embargo, el proyecto todavía es un borrador y sus medidas no constituyen reglas definitivas ni compromisos de pago aprobados.

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