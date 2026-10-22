Por: Noticiero 90 minutos

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Colombia y Suiza dieron un paso significativo en el fortalecimiento de sus relaciones bilaterales tras la suscripción de un convenio de seguridad social considerado histórico por su alcance y repercusión. De acuerdo con información publicada por Noticiero 90 Minutos, este acuerdo tiene como eje central la simplificación y optimización en el reconocimiento de los derechos pensionales de los ciudadanos de ambas naciones. La firma se concretó el 19 de octubre durante una visita oficial del canciller de Colombia, Omar Bula, quien viajó al territorio helvético para este fin.

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El convenio se fundamenta en la opción de totalizar y acumular los periodos de cotización no simultáneos que los trabajadores hayan registrado de manera dividida entre los dos países. Esto significa que los aportantes podrán sumar sus semanas y fondos, facilitando así el cumplimiento de los requisitos legales que permiten acceder a prestaciones económicas por vejez, invalidez y sobrevivencia. Según la misma fuente, este beneficio estaba normalmente restringido a quienes cotizaban en un solo sistema, por lo que representa un avance destacado en materia previsional.

Sin embargo, las autoridades diplomáticas tanto de Colombia como de Suiza aclararon que los efectos directos del acuerdo no serán inmediatos. La implementación efectiva queda sujeta a que se cumplan los procedimientos internos de ratificación en cada país y a que el tratado entre en vigor formalmente. La firma presencial estuvo encabezada por el propio ministro colombiano y por Elisabeth Baume-Schneider, consejera federal y jefa del Departamento Federal del Interior de Suiza.

Más allá del ámbito pensional, la gira diplomática de Bula también sirvió para fortalecer la cooperación estratégica en otras áreas clave. Noticiero 90 Minutos señala que hubo encuentros con altos representantes del gobierno, el parlamento, el sector empresarial y académico, donde se plantearon rutas de colaboración en transformación digital, innovación, comercio, industria y atracción de inversiones extranjeras. Un punto relevante de la agenda fue la reunión con Flughafen Zürich AG, interesada en invertir en concesiones aeroportuarias en Colombia.

Otra iniciativa destacada es la alianza estratégica con la Universidad de St. Gallen, proyectada para impulsar programas de intercambio académico, aceleración comercial y el otorgamiento de becas dirigidas a investigadores de gran potencial en los sectores científico e industrial. Estos pactos reflejan la intención conjunta de ambos países por consolidar un vínculo estable y mutuamente provechoso, trascendiendo lo meramente diplomático para tener impacto concreto en la vida de sus ciudadanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo beneficia el acuerdo pensional entre Colombia y Suiza a los trabajadores?

El acuerdo facilita que los trabajadores que hayan realizado aportes en ambos países puedan sumar los periodos de cotización no simultáneos, permitiéndoles cumplir más fácilmente con los requisitos legales para acceder a pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia. Así, ya no será obligatorio completar todos los aportes en un solo país, ampliando las posibilidades de obtener prestaciones económicas para quienes han tenido trayectorias laborales internacionales.

¿Cuándo entrará en vigor el convenio de seguridad social entre Colombia y Suiza?

El convenio de seguridad social firmado entre Colombia y Suiza no tiene aplicación inmediata. Su entrada en vigor depende estrictamente de que ambos países realicen los trámites internos de ratificación correspondientes, proceso que puede variar en tiempos según los procedimientos jurídicos nacionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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