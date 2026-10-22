En medio de las realidades en la política nacional, hay una buena noticia al conocerse que Colombia integra el selecto grupo de los diez países con mejor percepción hacia Estados Unidos a nivel internacional.

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Esta conclusión se desprende de un reporte publicado por Visual Capitalist con mediciones recogidas durante enero de 2026, replicado por La FM.

El análisis comparativo evalúa las opiniones favorables, negativas y neutras en un conjunto integrado por 45 países del mundo.

Dentro del territorio colombiano, un 57 % de los consultados manifestó una valoración positiva frente al estado norteamericano.

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En contraste, el 29 % expresó una imagen desfavorable y un 14 % prefirió ubicarse en una postura neutral.

Las cifras provienen del indicador America Reputation Tracker impulsado por Morning Consult para hacer seguimiento a la opinión pública.

Los hallazgos permiten examinar las marcadas diferencias que existen entre comunidades de América Latina, Asia, África y Europa.

Con su 57 % de respaldo popular, la nación colombiana comparte posiciones destacadas en la parte alta del listado global.

Argentina encabeza el bloque suramericano inmediato con 58 %, mientras Rumania y Chile igualan exactamente el porcentaje de Colombia.

Otras naciones latinoamericanas reflejan balances distintos dentro del informe, mostrando cifras menores de aceptación hacia la potencia global.

Brasil registra un 54 % de simpatía, mientras México desciende al 43 % en las respuestas recopiladas por los investigadores.

Perú destaca notablemente en la región tras cosechar un 64 %, resultado que le otorga un puesto en el top cinco.

El desglose interno para Colombia evidencia que casi un tercio de la población desaprueba la gestión de la potencia norteamericana.

Dicha proporción desfavorable alcanza el 29 %, al tiempo que el porcentaje restante de ciudadanos no manifiesta inclinación política alguna.

El grado de respaldo colombiano sobrepasa holgadamente el entusiasmo mostrado por tradicionales aliados continentales del bloque europeo.

España registra apenas un 39 % de percepción positiva, mientras Francia asciende al 30 % y Alemania disminuye al 28 %.

Israel y Nigeria lideran conjuntamente la tabla mundial registrando un impresionante 83 % de admiración hacia territorio estadounidense.

En ambas naciones, un reducido 10 % rechaza al país norteamericano y un 7 % asume una posición desprovista de juicio.

Marruecos se ubica en la tercera casilla global gracias a un 68 % de aprobación popular dentro de sus fronteras.

Vietnam empareja el cuarto escalón con Perú alcanzando ambos un 64 % de aceptación en la consulta internacional realizada.

India marca un 62 %, superando por un punto a Pakistán y Filipinas que cierran la franja alta con 61 %.

Detrás de Argentina aparecen Colombia, Rumania y Chile consolidados en el 10 por ciento de naciones con mejor reputación.

El listado internacional abarca geografías diversas pero evita profundizar sobre las causas concretas que determinan cada respuesta ciudadana.

Sorprendentemente, las posiciones más bajas del ranking corresponden a países miembros de la esfera geopolítica netamente occidental.

Según Visual Capitalist, nueve de las diez naciones con peor concepto sobre Estados Unidos forman parte del bloque de occidente.

Países Bajos reporta un exiguo 21 % de favorabilidad, Bélgica se ubica en 22 % y Suecia registra 23 %.

Noruega y Canadá comparten un 25 %, superados levemente por el 28 % alemán y el 30 % francés en la muestra.

El estudio atribuye la frialdad europea a roces comerciales, aranceles, tensiones en la OTAN y controvertidas posturas de Donald Trump.

Por su parte, China reporta un 30 % de opinión favorable, superando a competidores como Canadá, Bélgica y Suecia.

Los datos de 2026 muestran que Colombia conserva una sólida imagen positiva hacia Estados Unidos frente al escepticismo de otros aliados.

¿Cuántos colombianos hay en Estados Unidos?

La comunidad colombiana en Estados Unidos registra un crecimiento sostenido, consolidándose como uno de los grupos hispanos más numerosos del país.

Los datos oficiales confirman que aproximadamente 1,4 millones de personas de origen colombiano residen actualmente en el territorio estadounidense.

Esta cifra abarca tanto a los ciudadanos nacidos en Colombia como a sus descendientes nacidos en territorio norteamericano.

Los estados de Florida, Nueva York, Nueva Jersey y Texas concentran la mayor cantidad de residentes colombianos dentro de la nación.

La búsqueda de oportunidades laborales y académicas motiva el flujo migratorio constante hacia las principales metrópolis norteamericanas.

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