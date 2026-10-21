Por: France 24

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Las elecciones de mitad de legislatura en Estados Unidos se han convertido en un escenario clave para observar la evolución interna del Partido Demócrata, especialmente a través de las candidaturas de Jon Ossoff y Abdul El-Sayed. Ambos demócratas compiten por un escaño en el Senado representan estrategias opuestas dentro de un partido dividido. Según France 24, aunque ambos aspiran a aumentar la presencia demócrata en estados decisivos y enfrentan a rivales republicanos respaldados por Donald Trump, ahí terminan sus similitudes.

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Jon Ossoff, senador saliente por Georgia, con 39 años y considerado una "estrella en ascenso" del Partido Demócrata, encarna al político moderado capaz de atraer votantes en un estado del sur donde la contienda suele ser reñida. Ossoff, conocido por su carisma y su postura combativa contra la corrupción, enfrenta a Mike Collins, actual diputado de la Cámara de Representantes. Su perfil ha sido visto como un modelo para captar apoyos en sectores indecisos o más conservadores, especialmente tras el triunfo republicano en Georgia en 2024.

En contraste, Abdul El-Sayed, médico de 41 años y especialista en salud pública, nunca antes elegido, representa el ala más progresista del partido. Hizo de la lucha contra el encarecimiento de la vida y la defensa de los servicios públicos los temas centrales de su campaña, centrada en Michigan, estado con una significativa población musulmana. En una disputada primaria, venció a la candidata proisraelí, Haley Stevens, evidenciando divisiones internas sobre la crisis israelo-palestina. Su mensaje de justicia social, sin embargo, quedó opacado por la intensidad del debate sobre Medio Oriente, según los análisis citados por France 24.

El socialismo —antes considerado tabú en la política estadounidense— dejó de ser una etiqueta puramente negativa, de acuerdo con encuestas de Gallup y The New York Times citadas en el reportaje. No obstante, la estrategia de los demócratas muestra cautela: aunque la corriente socialista tiene mayor aceptación en primarias, sigue siendo riesgosa en comicios generales. Matt Duss, del Center for International Policy, resalta que tanto Ossoff como El-Sayed defienden temas clave para el futuro del partido, aunque con estilos y tonos diferentes.

El choque se amplifica por la crisis de Gaza y la política exterior estadounidense. La postura progresista de El-Sayed, contraria al apoyo incondicional a Israel, y su calificativo de "genocidio" para la ofensiva militar israelí, contrastan con la línea más equilibrada de Ossoff, quien, según France 24, combina defensa de Israel con críticas a la gestión humanitaria en Gaza. Este tema reconfigura los alineamientos dentro del Partido Demócrata, mientras los republicanos aprovechan la candidatura de El-Sayed para movilizar a su electorado más conservador.

Finalmente, los analistas entrevistados por France 24 consideran que el resultado de estas candidaturas no cambiará la política estadounidense a corto plazo, pero determinará el rumbo del Partido Demócrata de cara a las presidenciales de 2028. Tanto Ossoff como El-Sayed se perfilan como referentes de sus respectivas alas, con el potencial de influir duraderamente en la construcción del partido y en la lucha por la Casa Blanca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo influyen Jon Ossoff y Abdul El-Sayed en la estrategia interna del Partido Demócrata?

Las candidaturas de Jon Ossoff y Abdul El-Sayed reflejan las tensiones y los distintos enfoques estratégicos dentro del Partido Demócrata. Ossoff representa a los moderados que buscan captar votantes en estados tradicionalmente conservadores, mientras El-Sayed encarna la fuerza progresista orientada a propuestas como la justicia social y una política exterior más crítica con Israel. Sus perfiles y campañas revelan cómo el partido evalúa equilibrar la captación de distintos electores en el escenario nacional.

¿Por qué el socialismo sigue siendo una etiqueta polémica en las elecciones de Estados Unidos?

Según datos citados por France 24 y encuestas de Gallup, el socialismo ha ganado aceptación en Estados Unidos, incluso dentro del Partido Demócrata; sin embargo, sigue siendo un término que puede afectar negativamente en elecciones generales. Para muchos votantes, su uso está vinculado a visiones radicales y genera resistencia, aunque para las bases progresistas se percibe como una vía de cambio social. La tensión entre ambas percepciones condiciona las estrategias electorales del partido.

Júbilo en Gaza e Israel por acuerdo entre Hamás y Netanyahu: así avanza el plan de paz de Trump

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo sobre la primera fase de un alto el fuego en Gaza, en la que se prevé la liberación de los rehenes israelíes que siguen con vida a cambio de la excarcelación de cerca de 2.000 palestinos tras dos años de guerra. Esto es lo que se sabe del pacto, que se espera se firme el jueves en Egipto.