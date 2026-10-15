Por: Noticiero 90 minutos

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El Gobierno de Colombia anunció su decisión de abandonar el Grupo de La Haya, una coalición internacional que fue conformada el 31 de enero de 2025 para coordinar acciones relacionadas con el conflicto entre Israel y Palestina. De acuerdo con el comunicado oficial del ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, el país no solo se retira como Estado miembro sino también como copresidente, función que tenía junto con Sudáfrica.

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Según explicó el canciller, el principal motivo para dejar el grupo radica en el enfoque que dicha coalición le ha dado a la coordinación internacional. En palabras de Bula, "Colombia solicitó oficialmente su retirada del Grupo de La Haya, un grupo creado para aislar y atacar a Israel. Rechazamos ese enfoque". Este pronunciamiento fue recogido tanto en el comunicado como en la cuenta oficial de la Cancillería en la red X (antes Twitter), donde el anuncio se hizo el 15 de octubre. La decisión señala un cambio en la forma en que el gobierno colombiano desea participar en iniciativas de alcance internacional que involucran el conflicto israelí-palestino.

El Grupo de La Haya, tal como precisan los reportes, estaba conformado por ocho países: Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica. El objetivo del grupo era respaldar las posiciones de los órganos internacionales de justicia en torno al conflicto palestino-israelí, pero con la salida de Colombia se pierde una de sus figuras copresidentes. Pese a este retiro, el gobierno enfatizó que seguirá suscrito al multilateralismo y que continuará su aporte en busca de la justicia, la paz y la solución pacífica de controversias, dentro del sistema de la Organización de las Naciones Unidas.

No obstante, la decisión ha generado reacciones entre figuras de la oposición. La senadora Alejandra Omaña Ortiz, integrante del partido Pacto Histórico, calificó la medida como 'lamentable' y la consideró un retroceso en el papel de Colombia en la promoción de la dignidad y los derechos humanos. Omaña recordó que la copresidencia en el Grupo de La Haya era fruto de la iniciativa de países del sur global para exigir respeto por el derecho internacional y la Corte Internacional de Justicia, sobre todo frente a la situación en Gaza. Adicionalmente, la congresista hizo hincapié en que el país tiene un compromiso con la Convención contra el Genocidio y que abandonar espacios de cooperación internacional mientras persisten violencias contra la población palestina es contradictorio con ese marco.

La polémica pone sobre la mesa el dilema entre la autonomía de la política exterior del gobierno actual y el rol histórico del país en espacios multilaterales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Colombia se retiró del Grupo de La Haya?

Colombia se retiró del Grupo de La Haya por decisión del Gobierno nacional, que consideró que la coalición internacional tenía un enfoque orientado a aislar y atacar a Israel, según declaraciones del canciller Omar Bula. La postura oficial privilegia una participación internacional que respete tanto el multilateralismo como los lineamientos del derecho internacional.

¿Qué consecuencias tiene el retiro de Colombia del Grupo de La Haya en el contexto internacional?

Tras su retiro, Colombia deja la copresidencia del Grupo de La Haya y replantea su participación en espacios de coordinación internacional sobre el conflicto israelí-palestino. Aunque el gobierno aseguró que seguirá aportando dentro del sistema de la Organización de las Naciones Unidas, voces opositoras consideran que la medida representa un retroceso en la defensa de derechos humanos y la justicia internacional.

Júbilo en Gaza e Israel por acuerdo entre Hamás y Netanyahu: así avanza el plan de paz de Trump

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo sobre la primera fase de un alto el fuego en Gaza, en la que se prevé la liberación de los rehenes israelíes que siguen con vida a cambio de la excarcelación de cerca de 2.000 palestinos tras dos años de guerra. Esto es lo que se sabe del pacto, que se espera se firme el jueves en Egipto.