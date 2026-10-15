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La Devolución del IVA es una iniciativa del Departamento de Prosperidad Social (DPS) enfocada en respaldar económicamente a los hogares colombianos que enfrentan vulnerabilidad. El propósito principal de este programa es reducir el impacto negativo que tiene el impuesto al valor agregado (IVA) sobre los ingresos de las familias con menos posibilidades económicas. Conforme explica Prosperidad Social, esta ayuda consiste en transferencias monetarias que buscan cubrir algunos gastos esenciales y necesidades básicas, facilitando el acceso a productos y servicios cruciales para la vida cotidiana.

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La cantidad de hogares que pueden beneficiarse de la Devolución del IVA es considerable: el programa contempla que, en cada ciclo de entrega, más de 800.000 familias reciban el apoyo financiero. Sin embargo, no cualquier persona puede acceder automáticamente a este beneficio. Para recibir estos recursos, las familias deben cumplir con los criterios de selección y focalización que establece el Departamento de Prosperidad Social, atendiendo siempre a la disponibilidad de cupos por ciclo y las condiciones logísticas del proceso.

En cuanto a los requisitos, según información verificada y recopilada de fuentes oficiales, los hogares deben estar clasificados en los grupos A o B del Sisbén IV, que es el sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales en Colombia. Quienes están dentro del grupo A (subgrupos A1 a A5), reconocidos como población en pobreza extrema, y aquellas familias indígenas, pueden ser elegibles. De igual forma, se consideran los hogares del grupo B (subgrupos B1 a B4), identificados como población en condición de pobreza moderada. No obstante, pertenecer a uno de estos grupos no garantiza automáticamente el beneficio, pues la asignación definitiva depende de los procedimientos específicos definidos para cada ciclo por Prosperidad Social.

Respecto a la entrega del dinero, el subsidio puede llegar a través de abonos bancarios o mediante giro, dependiendo del mecanismo dispuesto para el beneficiario. Cuando se opta por el giro, las instrucciones para reclamar los fondos en puntos como SuRed o SuperGIROS son comunicadas a los titulares según el operador asignado, lo que facilita la logística de la distribución. Para evitar inconvenientes o traslados innecesarios, Prosperidad Social recomienda a los potenciales beneficiarios consultar con las autoridades municipales o directamente con la entidad nacional antes de desplazarse a un punto de pago. Es fundamental verificar si el hogar fue incluido en el ciclo de entrega, así como conocer el canal de pago y las fechas definidas para reclamar la ayuda.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los grupos del Sisbén que pueden acceder a la Devolución del IVA?

Los potenciales beneficiarios pertenecen a los grupos A y B del Sisbén IV, de acuerdo con Prosperidad Social. El grupo A incluye a quienes se encuentran en pobreza extrema, abarcando desde el subgrupo A1 hasta el A5, además de los hogares indígenas. El grupo B considera a familias en condición de pobreza moderada, específicamente los subgrupos B1 a B4. No obstante, estar clasificado dentro de estos grupos no asegura el beneficio, pues la selección depende de los procedimientos de cada ciclo.

¿Cómo se reclama el dinero de la Devolución del IVA en Colombia?

La entrega del subsidio puede ser por abono bancario o giro, según lo determine Prosperidad Social para cada caso. Si el pago es por giro, los titulares deben consultar las instrucciones oficiales para reclamar el dinero en los puntos autorizados de operadores como SuRed o SuperGIROS. Se recomienda siempre verificar previamente la inclusión en el ciclo y las fechas de entrega para evitar contratiempos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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