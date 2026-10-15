Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Desde la noche del miércoles 14 de octubre, la familia de Maicol Steven Lozano Alvira, un joven de 18 años residente en Ibagué, enfrenta momentos de incertidumbre ante su desaparición. Según el relato de sus allegados citado por El Nuevo Día, Maicol salió de su vivienda tras una discusión familiar ocurrida entre las 6:30 y 7:00 p. m. A partir de ese momento, sus familiares no han vuelto a tener noticias suyas, lo que motivó un despliegue de búsqueda inmediato, pero sin resultados hasta la fecha.

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La hermana de Maicol explicó que el origen de la situación fue un conflicto con otro hermano, quien, de acuerdo con el testimonio recogido por el mismo medio, lo habría sacado de la casa. Desde entonces, no han recibido información que ayude a esclarecer en qué lugar podría estar. Así lo narró la hermana: “Hubo una discusión en la casa con mi otro hermano y pues mi hermano lo sacó y desde ahí no sabemos nada más de él”, expresó al describir los hechos y pedir colaboración de la comunidad para localizarlo.

El caso toma relevancia especial para la familia por las condiciones particulares de Maicol. De acuerdo con la versión de su hermana, aunque el joven cumplió 18 años recientemente, su mentalidad es la de un adolescente de aproximadamente 14 años, lo que podría causarle dificultades para orientarse solo. Además, su perfil personal describe a alguien solitario, que permanece la mayor parte del tiempo en su hogar y que no tiene amigos cercanos ni conocimiento de las calles de Ibagué. Esta combinación de factores hace que la preocupación de los allegados aumente, ya que no sólo ignoran su paradero, sino que temen que esté desorientado y vulnerable.

El Nuevo Día también revela que, el día de la desaparición, Maicol vestía un buzo verde con rayas blancas, una pantaloneta gris y chancletas. Su hermana señaló que ahora su cabello es más largo que el mostrado en las imágenes que la familia ha distribuido para su identificación. Ante la ausencia de pistas y la angustia que esta situación provoca, la familia hace un llamado a la ciudadanía para que, si alguien dispone de información relevante o ha visto al joven, se comunique al número 310 3303001 o avise de inmediato a las autoridades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ayudar a encontrar a Maicol Steven Lozano Alvira en Ibagué?

Si usted ha visto a Maicol Steven Lozano Alvira o tiene información sobre su posible paradero, puede comunicarse con la familia a través del número 310 3303001 o informar de inmediato a las autoridades. Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser clave para la búsqueda, especialmente considerando las condiciones de vulnerabilidad del joven.

¿Cuáles son las características físicas y de vestimenta de Maicol Steven Lozano Alvira?

Según información de El Nuevo Día y su familia, Maicol Steven Lozano Alvira vestía un buzo verde con rayas blancas, pantaloneta gris y chancletas al momento de su desaparición. Además, actualmente lleva el cabello más largo que en la fotografía utilizada por la familia para difundir su búsqueda. Estos detalles pueden ayudar a identificarlo en caso de un avistamiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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