Por: Portal Bogotá

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La Lotería de Bogotá ha anunciado su sorteo número 2865, que se llevará a cabo el jueves 15 de octubre de 2026, con un atractivo premio mayor de 12.000 millones de pesos y premios por aproximación que llegan hasta los 1.000 millones de pesos. Los interesados en participar tienen la posibilidad de elegir su número favorito y apostar por obtener uno de estos premios, que representan una oportunidad especial para los seguidores habituales y nuevos jugadores. Según la información oficial publicada por la Lotería de Bogotá, el acceso a los billetes es sencillo y seguro, gracias a la modalidad online que ha habilitado la entidad desde su página web oficial (www.loteriadebogota.com).

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La compra de billetes en línea requiere que los usuarios creen un perfil, seleccionen el tipo de sorteo, digiten sus números principales y de serie, elijan la cantidad de fracciones y realicen el pago usando medios electrónicos como tarjeta de crédito, débito o el sistema PSE (Proveedor de Servicios Electrónicos). Esta modalidad digital, además de garantizar la seguridad de las transacciones, permite que los compradores accedan a beneficios adicionales, como el ‘Raspe y Gane Online’, una función interactiva que ofrece más opciones de premios para los participantes. De acuerdo con las indicaciones de la propia entidad, quienes adquieran sus fracciones de forma virtual pueden aumentar sus posibilidades de ganar, vinculando su experiencia de juego con la innovación que brinda la plataforma digital.

Para quienes prefieren la metodología tradicional, la Lotería de Bogotá mantiene la venta de billetes físicos a través de loteros certificados, distribuidores oficiales y puntos de venta físicos cuya ubicación puede consultarse en el portal de la lotería. Además, se puede descargar el instructivo para el registro, compra y cobro de premios a través de la web, tal como informa la Lotería de Bogotá. El cronograma de sorteos ordinarios es público y establece que el sorteo se realiza los jueves a partir de las 10:30 p. m., de acuerdo con el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar.

Quienes participen no solo tienen la oportunidad de llevarse premios millonarios, sino que también pueden aprovechar alternativas adicionales como el ‘Raspe y Gane Online’, según refieren publicaciones y anuncios recientes de la Lotería de Bogotá en sus redes sociales. Todas estas opciones y la información detallada pueden ser consultadas en la página oficial o en las publicaciones institucionales verificadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se puede comprar la Lotería de Bogotá de forma segura en línea?

Para adquirir la Lotería de Bogotá de manera segura por internet, usted debe ingresar al portal oficial de la entidad, crear un usuario con contraseña, escoger los números con los que desea participar, seleccionar la cantidad de fracciones y realizar el pago a través de métodos electrónicos como tarjetas de crédito, débito o el sistema PSE. La propia Lotería de Bogotá destaca que esta es una modalidad protegida y respaldada por la institución, ofreciendo además beneficios exclusivos como el ‘Raspe y Gane Online’.

¿A qué hora se realiza el sorteo de la Lotería de Bogotá y qué premios se pueden obtener?

Según la información suministrada por la Lotería de Bogotá, el sorteo ordinario se lleva a cabo todos los jueves a partir de las 10:30 p. m. En el sorteo número 2865, el premio mayor es de 12.000 millones de pesos y existen premios por aproximación de hasta 1.000 millones de pesos, además de oportunidades adicionales a través del juego ‘Raspe y Gane Online’.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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