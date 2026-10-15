Por: CENET

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La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) está preparando una serie de ajustes y mecanismos regulatorios con el fin de asegurar el abastecimiento eléctrico en Colombia durante los próximos años, en un contexto desafiante marcado por el fenómeno climático conocido como El Niño. Según informó Adriana Jiménez, directora de la entidad, en la agenda de trabajo presentada recientemente, la CREG planea realizar dos subastas clave: una de reconfiguración en enero y otra de expansión programada para junio de 2027, enfocada en cubrir las necesidades del sistema para el periodo 2030-2031. Ambas subastas operarán bajo el principio de neutralidad tecnológica, lo que significa que no favorecerán a ninguna tecnología específica en la adjudicación de contratos.

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Jiménez explicó que estos mecanismos buscan fortalecer la cobertura de la demanda y garantizar energía firme para responder al sistema, especialmente en escenarios como el de El Niño, donde la disponibilidad de recursos hídricos es limitada. De acuerdo con declaraciones recogidas de la directora, la CREG también adelanta una resolución sobre respuesta de la demanda a través de plantas de emergencia, una medida relevante para abordar las condiciones adversas del clima. Esta estrategia contempla que los usuarios puedan ajustar sus consumos o aportar recursos cuando sea necesario, reforzando así la participación activa de los consumidores en el mercado eléctrico.

Uno de los temas prioritarios para la CREG es mejorar el estatuto que regula los riesgos de desabastecimiento, perfeccionando las señales que activan este instrumento ante escenarios críticos. Todas estas regulaciones y modificaciones serán sometidas a consulta pública antes de su adopción, con el propósito de garantizar transparencia y permitir el aporte de observaciones de los actores involucrados.

Entre las prioridades de la Comisión se encuentran la materialización de inversiones tanto en generación como en transmisión de energía. La infraestructura adecuada para transportar la energía resultante de nuevas capacidades de generación es vista como esencial para satisfacer los futuros requerimientos de la demanda. Además, Jiménez destacó la importancia de la coordinación entre los mercados de electricidad y gas natural, especialmente porque el gas se convierte en un respaldo en épocas de escasez de agua para la generación hidroeléctrica. Ante condiciones de baja oferta en ambos recursos, advirtió que el sistema en su conjunto se ve amenazado.

Por otro lado, el almacenamiento de energía ha comenzado a recibir reglas para su participación en el mercado mayorista y su posible reconocimiento como activo de red. El reto actual, de acuerdo con la directora, es traducir esas normas en proyectos que aporten firmeza y flexibilidad operativa, particularmente en la integración de fuentes variables como la solar y eólica, que dependen de factores climáticos.

También ocupa un lugar central la modernización del mercado mayorista de electricidad, incluyendo la implementación de medición inteligente. Este sistema permitiría contar con información horaria del consumo, promoviendo que los usuarios administren su demanda y se avance hacia nuevas formas de competencia, como los agregadores de demanda. Finalmente, la directora enfatizó la necesidad de establecer condiciones regulatorias claras y previsibles para incentivar inversiones a largo plazo, sustentando cualquier modificación normativa en análisis, consultas y evaluaciones de impacto, y garantizando que las nuevas normas permitan a los agentes del mercado adaptarse en plazos definidos. Así, la sostenibilidad financiera y la eficiencia en la prestación del servicio serán equilibradas para evitar trasladar ineficiencias a los usuarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales medidas que prepara la CREG para garantizar el abastecimiento de energía en Colombia?

Entre las medidas destacadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) se encuentran la realización de subastas de reconfiguración y de expansión bajo neutralidad tecnológica, el desarrollo de resoluciones sobre la respuesta de la demanda mediante plantas de emergencia, el fortalecimiento del estatuto de riesgos de desabastecimiento y la promoción de inversiones en infraestructura de generación y transmisión. Todo esto se acompaña de procesos de consulta pública y de estrategias como la medición inteligente para modernizar el sistema eléctrico.

¿Por qué es importante la coordinación entre los mercados de electricidad y gas natural según la CREG?

De acuerdo con la directora de la CREG, Adriana Jiménez, la coordinación entre los mercados de electricidad y gas natural es clave porque el gas constituye un respaldo fundamental cuando la generación hidroeléctrica se ve limitada por la escasez de agua, como ocurre durante el fenómeno de El Niño. Si ambos recursos son insuficientes, se pone en riesgo toda la confiabilidad del sistema energético, por lo que la articulación eficiente de estos sectores se vuelve una condición esencial para garantizar el suministro eléctrico en el país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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