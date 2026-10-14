El canciller Omar Bula presidió la inauguración oficial de la nueva embajada de Colombia en Jerusalén, consolidando un paso histórico en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales con Israel. Con este movimiento estratégico impulsado por el presidente Abelardo De La Espriella, el país se convirtió en la décima nación en instalar su sede diplomática en la Ciudad Santa.

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El acto protocolario, llevado a cabo en la calle Rabí Akiva, en pleno corazón de Jerusalén Occidental, contó con la presencia de destacados dignatarios, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, y la embajadora de Colombia en ese país, Tania Gilinski. La decisión de trasladar la misión diplomática desde Tel Aviv, anunciada por el Ejecutivo colombiano en julio, fue recibida con beneplácito por las autoridades israelíes, quienes calificaron la jornada como un motivo de festejo nacional.

Durante su intervención, el canciller Bula enfatizó que la apertura de la embajada representa un hito decisivo para estrechar los vínculos de hermandad entre ambas sociedades. “Hoy, con la apertura de nuestra embajada en Jerusalén, damos un paso decisivo para estrechar la hermandad y los vínculos entre nuestros pueblos”, declaró el jefe de la diplomacia colombiana, subrayando que las oportunidades de cooperación mutua abarcan áreas clave como la seguridad, la economía, la cultura y el desarrollo tecnológico. Asimismo, recalcó que estos desafíos exigen un diálogo institucional sostenido y una sólida presencia en terreno.

Por su parte, el ministro Gideon Saar agradeció públicamente al Gobierno colombiano por materializar el traslado, al que catalogó como una victoria diplomática frente a las disputas históricas sobre el estatus de la ciudad. “Es una victoria de la lucha diplomática por nuestra historia”, aseveró el funcionario israelí, revelando además que la legación colombiana ocupa exactamente el décimo puesto de su tipo en la ciudad, mientras que la República Democrática del Congo se perfila como la undécima en sumarse a la iniciativa. El ministro concluyó su discurso con un enfático “¡Viva Israel y viva Colombia!”, pronunciado en español.

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En la misma línea festiva, la embajadora Tania Gilinski celebró el traslado de la misión e invitó a los asistentes a conmemorar la fecha compartiendo una taza del mejor café del mundo. La nueva sede se encuentra plenamente operativa en el sector occidental de Jerusalén, marcando un nuevo capítulo en la política exterior del actual gobierno bajo el liderazgo de De La Espriella, quien decidió reconfigurar la presencia diplomática en Medio Oriente. Con esta designación, Colombia se alinea con naciones como Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Fiyi, Nauru y Somalilandia, que ya operan desde la capital, dinamizando un canal de cooperación internacional que promete expandirse en el corto plazo.