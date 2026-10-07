Miguel Uribe Londoño fue confirmado como el nuevo embajador de Colombia ante el Reino Unido. En declaraciones recogidas por medios de comunicación, el también empresario explicó que el beneplácito ya fue solicitado y que, en cuanto llegue la respuesta del gobierno británico, se integrará a su futuro cargo.

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“El beneplácito fue solicitado hace más de 6 o 7 semanas, de manera que en cualquier momento, cuando llegue el beneplácito, pues tomaré posesión ante el presidente e iremos a Londres”, aseguró Uribe Londoño.

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Su primera gran tarea está clara: recomponer unos vínculos que, según él, quedaron gravemente deteriorados durante el gobierno anterior. “Las relaciones están en su más bajo nivel”, afirmó Uribe Londoño, quien subrayó que Colombia lleva 201 años de relaciones diplomáticas con el Reino Unido, siendo este el vínculo diplomático más antiguo del país.

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El tema de la visa ocupó un lugar central en sus declaraciones. El futuro embajador recordó con preocupación que durante la administración pasada Colombia perdió el acceso a la eliminación del visado para turistas con el Reino Unido y anunció que trabajará desde su llegada para revertir esa situación.

“Desde que llegue estaré trabajando porque eso vuelva. Tengo que enterarme bien de qué dicen, por qué lo hicieron, qué sucedió. En fin, yo como ejecutivo que soy, empresario, pondré las técnicas de que hay que enfrentar el problema, analizarlo, estudiarlo y resolverlo, y ojalá resolverlo favorablemente para Colombia”, aseguró.

Uribe Londoño también prometió una embajada cercana a la comunidad colombiana residente en el Reino Unido. “De mí pueden esperar en la embajada las puertas abiertas, conversación permanente, diálogo. Me pueden enterar de lo que está pasando, solicitarme y pedirme, y seré también el embajador de ustedes de allá para acá”, expresó.

Sobre la posibilidad de sugerir un nombre para el consulado en Londres, fue enfático en no interferir: confió plenamente en la capacidad del presidente para elegir a la persona idónea para ese cargo.

¿Qué gestiones hará Miguel Uribe Londoño para recuperar la visa de colombianos en Reino Unido?

Uribe Londoño anunció que, desde su primer día en funciones, priorizará entender las razones por las que el Reino Unido retiró el acceso de los colombianos y buscará soluciones concretas. Aplicará su experiencia como empresario para analizar el problema de forma estructurada y alcanzar un resultado favorable para los ciudadanos colombianos.

¿Cuándo podría posesionarse Miguel Uribe Londoño como embajador ante el Reino Unido?

El proceso depende de la llegada del beneplácito, que fue solicitado al gobierno británico hace más de seis semanas. Una vez el Reino Unido otorgue ese aval formal, Uribe Londoño tomará posesión ante el presidente y emprendería viaje a Londres para asumir sus funciones diplomáticas.

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