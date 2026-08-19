El reordenamiento del servicio exterior colombiano escaló a un nuevo nivel institucional luego de que la administración del presidente Abelardo De La Espriella adoptara medidas drásticas frente a aquellos funcionarios que optaron por no apartarse voluntariamente de sus cargos diplomáticos. En las últimas horas, a través de los decretos oficiales publicados en el sitio web institucional del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, se formalizó la declaratoria de insubsistencia para un grupo de siete embajadores y delegados que omitieron presentar su respectiva renuncia protocolaria tras el cambio de gobierno, cerrando así cualquier posibilidad de continuidad para figuras arraigadas en la diplomacia de la administración pasada.

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La medida recayó de manera directa sobre varios nombres de peso que venían ocupando representaciones clave en diferentes latitudes del planeta. Entre los funcionarios retirados del servicio exterior figura Vilma Rocío Velásquez Uribe, quien se desempeñaba como embajadora de Colombia en Haití; Guillermo Francisco Reyes González, nombrado como embajador extraordinario y plenipotenciario ante el Reino de Suecia; y Germán Velásquez Arango, quien ostentaba la representación diplomática ante la Misión Permanente de Colombia en la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra.

A este bloque de altos funcionarios se sumó Juan Manuel Corzo Román, quien ocupaba la embajada en Paraguay; Laura Andrea Guillem Gloria, delegada ante la Misión Permanente de Colombia frente a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en París; Yenniffer Edilma Parra Moscoso, adscrita a la embajada en la República de Turquía; y William Sidney Bush Howard, quien fungía como embajador ante el Gobierno de la República de Trinidad y Tobago.

Desde el punto de vista jurídico y administrativo, la figura de la insubsistencia en el ordenamiento colombiano constituye un acto de naturaleza discrecional mediante el cual la autoridad nominadora, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales conferidas al jefe de Estado, retira formalmente del servicio público a un funcionario de libre nombramiento y remoción. Este mecanismo, habitual en los periodos de empalme y transición gubernamental, le otorga al Ejecutivo la potestad de reestructurar las cabezas de las misiones diplomáticas para alinear la política exterior con los lineamientos estratégicos y las prioridades de la nueva administración presidencial, garantizando de este modo la confianza institucional en las relaciones internacionales del país.

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Con la expedición y promulgación oficial de estos actos administrativos, el Gobierno nacional pone en marcha de manera inmediata el procedimiento técnico y administrativo indispensable para efectuar el relevo de los titulares en cada una de las embajadas e instancias multilaterales afectadas por la medida. En los próximos días se espera la designación de los nuevos funcionarios que asumirán el liderazgo de estas representaciones en el exterior, un proceso clave para llenar los vacíos dejados por las salidas y dinamizar la agenda diplomática de Colombia en Europa, América Latina, el Caribe y los organismos multilaterales, mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores avanza en los trámites de entrega y empalme correspondientes en cada una de las sedes consulares y diplomáticas.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.