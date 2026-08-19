Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El presidente Abelardo de la Espriella comunicó un ambicioso paquete de alivios bancarios destinado a ayudar a familias y empresas afectadas por el terremoto registrado el 10 de agosto. De acuerdo con la información difundida, las medidas contemplan períodos de gracia de hasta 12 meses para quienes sufrieron mayores impactos, tratamientos especiales respecto a intereses, suspensión de cobros judiciales y protección del historial crediticio. Sin embargo, es clave aclarar que el valor estimado de $1,1 billones no representa dinero entregado en efectivo a los afectados, sino que corresponde al costo global que asumen las entidades financieras por aplicar estos beneficios, según informó el propio mandatario.

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Los alivios fueron anunciados especialmente para beneficiar a las personas con créditos vigentes en entidades financieras de Risaralda, Chocó, Caldas, Quindío y Valle del Cauca, departamentos que figuran entre los más golpeados por la tragedia. El presidente De la Espriella agradeció al gremio bancario, en particular a Asobancaria, por sumarse a la reconstrucción económica. Entre las alternativas ofrecidas, se incluyen además modificaciones en las condiciones de los créditos, aplicación de seguros cuando estén contemplados en los productos financieros, atención prioritaria al cliente y simplificación de trámites al momento de solicitar el beneficio.

No obstante, se remarcó que no todas las personas recibirán automáticamente los 12 meses de gracia. Asobancaria ya había advertido que cada banco tendrá la autonomía de evaluar la situación de sus clientes y definir en cada caso qué tipo de beneficio procede. Por ello, el mensaje a quienes resultaron damnificados es no dejar de cumplir sus obligaciones sin antes comunicarse formalmente con la entidad y sin presentar documentación que acredite el impacto recibido.

El alcance de estas medidas es considerable: según Asobancaria, hasta 2,8 millones de usuarios del sistema bancario están en las zonas afectadas y podrían beneficiarse. Además, 533 oficinas bancarias sufrieron daños, aunque se mantiene la operación digital para la atención, mientras se restauran sucursales físicas.

Los estragos del terremoto fueron de gran dimensión, tal como relata la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD): 312 fallecidos, 4.380 heridos, 143.533 familias afectadas, cerca de 30.000 viviendas destruidas y daños significativos en infraestructura educativa, sanitaria y vial. El monto estimado de reconstrucción nacional ronda los $30 billones, y el gobierno ha declarado Emergencia Económica para agilizar recursos e implementar subsidios y apoyos adicionales. Se creó el Fondo Milagro para canalizar recursos a obras de recuperación, como hospitales y vías.

Finalmente, el procedimiento para acceder a la ayuda bancaria exige a los afectados comunicarse directamente con sus bancos, conservar documentos probatorios y verificar coberturas de seguros asociados.

¿Cómo pueden los damnificados del terremoto acceder a los alivios bancarios?

Para acceder a los alivios bancarios, cada persona debe comunicarse directamente con la entidad financiera en la que posee el crédito, presentar pruebas del daño sufrido (certificados, fotografías o conceptos técnicos) y cumplir con los requisitos y procedimientos que señale la entidad. Los bancos evaluarán individualmente cada caso para determinar el tipo y el alcance de los beneficios según las condiciones del usuario y el impacto del terremoto.

¿Qué beneficios concretos ofrece el paquete bancario a los afectados por el terremoto?

El paquete bancario para los afectados ofrece periodos de gracia de hasta 12 meses (según evaluación individual), posibles condonaciones de intereses, suspensión temporal de cobros judiciales, protección del historial crediticio, modificación de plazos y condiciones del crédito, aplicación de seguros cuando corresponda, atención prioritaria y la simplificación de algunos trámites, de acuerdo con lo informado por el presidente Abelardo de la Espriella y Asobancaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.