Las acciones operativas contra las estructuras armadas ilegales que operan en las regiones del sur del país continúan arrojando resultados contundentes. En una reciente y coordinada acción desarrollada por las Fuerzas Militares en conjunto con la Policía Nacional, se asestó un duro golpe a las disidencias de las Farc pertenecientes al ala liderada por Alexánder Díaz Mendoza, más conocido con el alias de Calarcá, afectando de manera directa su infraestructura logística y criminal en el departamento de Caquetá.

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De acuerdo con los informes oficiales revelados sobre el caso en El Tiempo, la operación se concentró en la zona rural de la vereda Bajo Cuzumbe, situada en jurisdicción del municipio de Solita. En este punto estratégico, las tropas del Ejército y los uniformados lograron la destrucción total de un taller clandestino que era utilizado por esta estructura criminal para la elaboración y acondicionamiento de artefactos explosivos improvisados de alto poder destructivo. Las autoridades indicaron que este lugar representaba una de las principales fuentes de abastecimiento armamentístico para las pretensiones violentas de la organización en la subregión.

Durante el desarrollo de la diligencia táctica, los uniformados lograron la captura en flagrancia de dos de los hombres considerados como piezas clave dentro de la jerarquía delictiva del frente Raúl Reyes de estas disidencias. Según la información oficial establecida por los investigadores, los detenidos fueron identificados plenamente como Wilder Rosas y Filimono Güespa, quienes presuntamente cumplían el rol de expertos explosivistas al servicio de la organización armada ilegal, encargados de diseñar y fabricar los dispositivos destinados a atentar tanto contra la integridad de los miembros de la Fuerza Pública como contra la población civil que habita en estas apartadas zonas rurales del territorio nacional.

Tras su captura, los dos hombres fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes para responder por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos. Paralelamente, las autoridades presentaron el extenso inventario de material de guerra e intendencia incautado en el lugar de los hechos, el cual evidencia la magnitud de la capacidad ofensiva que poseía esta célula terrorista.

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Entre los elementos decomisados figuran una pistola Jericho de nueve milímetros, varios fusiles de asalto, sesenta y siete contenedores tipo granada de ochenta milímetros, veinticuatro contenedores tipo granada de sesenta milímetros dotados con aletas estabilizadoras, once contenedores adicionales diseñados para cargas explosivas dirigidas, además de abundante material de intendencia y herramientas especializadas para la fabricación masiva de los artefactos.

Los reportes preliminares de inteligencia militar detallan que con este contundente operativo se logró neutralizar por completo la célula principal de explosivos de dicho frente disidente, impactando severamente su capacidad operativa para ejecutar acciones terroristas en la región. Asimismo, las autoridades destacaron que la desarticulación de este centro clandestino debilita de forma notable el control criminal que esta estructura pretendía mantener sobre los corredores estratégicos de movilidad y narcotráfico en el sur del país, reafirmando el compromiso institucional de garantizar la seguridad y la tranquilidad de los habitantes en el departamento de Caquetá.