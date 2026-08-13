Por: El Espectador

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La operación militar realizada la noche del 12 de agosto en el Valle del Cauca marcó un golpe significativo contra las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Durante este operativo, fue abatido Dubán Ramiro Castillo Cortés, conocido como alias “Max Max”, quien, de acuerdo con las autoridades, era un explosivista destacado dentro de los grupos armados ilegales liderados por ‘Iván Mordisco’. La muerte de alias “Max Max” fue confirmada por el presidente Abelardo de la Espriella y se produjo en la vereda La Cabaña, un área rural del municipio de Jamundí, en una misión coordinada entre Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Policía de Colombia.

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Las autoridades detallaron que “Max Max” llevaba alrededor de diez años vinculado a las filas de las disidencias de las Farc. El presidente De la Espriella, en compañía del ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, calificó este operativo como “otro golpe contundente contra el narcoterrorismo” y señaló a Castillo Cortés como integrante del Bloque Occidental Jacobo Arenas y la estructura Jaime Martínez. Según las declaraciones oficiales, este hombre era instructor de explosivos y responsable de numerosos atentados y asesinatos de miembros de la fuerza pública y personas civiles.

El general Hugo Alejandro López Barreto, comandante general de las Fuerzas Militares, precisó que alias “Max Max” integraba el cartel de los más buscados de las disidencias y que existía una recompensa de hasta 500 millones de pesos colombianos (COP) por datos que permitieran su ubicación. Entre los hechos violentos que se le atribuyen están el atentado con un camión bomba, ocurrido el 21 de agosto de 2025 en la Base Aérea Marco Fidel Suárez, Cali, que dejó seis civiles muertos y 77 heridos, así como graves daños materiales. También se le atribuye la autoría del atentado con bus bomba al cantón militar Pichincha el 24 de abril de 2026, cuya explosión produjo dos heridos y daños materiales.

Al día siguiente, el 25 de abril de 2026, se registró un ataque con cilindro bomba contra un bus en la Vía Panamericana, en Cajibío, Cauca, con el resultado trágico de 21 civiles fallecidos y 36 heridos; este ha sido considerado el atentado con explosivos más grave en Colombia en lo que va del siglo, de acuerdo con las autoridades. Asimismo, a “Max Max” se le vinculan los ataques con motocicletas bomba en barrios de Cali, el atentado del 9 de octubre de 2025 en Robles (Jamundí) donde resultaron heridos menores de edad, y el del 16 de diciembre del mismo año en Buenos Aires (Cauca), que dejó a varios policías heridos y viviendas destruidas. Entre los delitos por los que era buscado están el terrorismo, rebelión, secuestro, extorsión y el reclutamiento forzado de menores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era alias “Max Max” y cuál era su papel en las disidencias de las Farc?

Alias “Max Max”, identificado como Dubán Ramiro Castillo Cortés, era señalado por las autoridades como explosivista principal de las disidencias de las Farc en Valle del Cauca. Integrante del Bloque Occidental Jacobo Arenas y la estructura Jaime Martínez, tenía una trayectoria de al menos diez años en actividades ilegales, liderando y ejecutando atentados con explosivos, además de fungir como instructor para nuevas generaciones de criminales dentro del grupo.

¿Cuáles son los principales atentados atribuidos a alias “Max Max” en Colombia?

Las autoridades responsabilizan a alias “Max Max” de atentados de alto impacto, incluyendo el ataque con camión bomba en la Base Aérea Marco Fidel Suárez (Cali) en 2025, el atentado con bus bomba al cantón militar Pichincha en 2026, y otro con cilindro bomba en Cajibío (Cauca) que dejó 21 muertos. Además, se le relaciona con ataques en distintos barrios de Cali, Robles (Jamundí) y Buenos Aires (Cauca), afectando tanto a personal de la fuerza pública como a civiles.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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