Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un nuevo temblor sacudió al departamento del Tolima durante la madrugada de este jueves 13 de agosto, según información confirmada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El evento sísmico, con una magnitud de 2,3 en la escala local, se registró a las 12:10 a. m. Aunque el movimiento fue leve y solo en algunas viviendas se alcanzó a sentir, las autoridades municipales y los organismos de gestión del riesgo siguen en alerta, especialmente porque el municipio viene recuperándose de los daños provocados por un fuerte sismo ocurrido el lunes anterior.

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De acuerdo con la Alcaldía de Roncesvalles, pese a que la magnitud de este más reciente temblor no representa en sí mismo una situación de alarma generalizada, insisten en que la comunidad no debe bajar la guardia ni dejar de lado las recomendaciones de seguridad. Las edificaciones que ya presentaban afectaciones, sobre todo aquellas con daños visibles en columnas, vigas, muros estructurales y cubiertas, siguen siendo motivo de atención y vigilancia constante. En particular, recomiendan no ingresar a viviendas con grietas pronunciadas o estructuras que indiquen riesgo inminente, hasta que expertos técnicos realicen una evaluación exhaustiva.

Las sugerencias de las autoridades locales también incluyen mantener totalmente despejadas las rutas de evacuación, organizar con antelación un kit de emergencia y revisar que no queden elementos inestables como tejas sueltas, vidrios rotos, cielorrasos en mal estado o tanques, que puedan poner en riesgo a personas en caso de nuevas réplicas o movimientos secundarios. Ante cualquier nuevo evento sísmico, la orientación básica es conservar la calma, protegerse de objetos que pudieran caer y procurar evacuar de manera ordenada solo cuando las circunstancias lo permitan.

Otra instrucción prioritaria de la Alcaldía de Roncesvalles es reportar de inmediato cualquier daño adicional, movimiento de estructuras o aumentos en grietas a las autoridades o a las Juntas de Acción Comunal. Además, advierten sobre la proliferación de cadenas, audios y mensajes con información no verificada sobre supuestos futuros sismos. Recuerdan que los movimientos telúricos no son predecibles en cuanto a fecha, hora o magnitud y que la única fuente confiable es el SGC, así como los canales oficiales de la administración municipal y los organismos de gestión del riesgo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas de prevención recomendó la Alcaldía de Roncesvalles tras el sismo en Tolima?

La Alcaldía de Roncesvalles recomendó principalmente no ingresar a edificaciones con daños estructurales evidentes, mantener despejadas las rutas de evacuación, preparar un kit de emergencia y verificar que elementos como tejas, vidrios o tanques estén firmes. Además, pidió reportar cualquier daño nuevo y no difundir información no oficial sobre supuestos sismos futuros.

¿Por qué no se pueden predecir los sismos según el Servicio Geológico Colombiano?

Según el SGC, los sismos no pueden predecirse con fecha, hora o magnitud determinada. Por esa razón, las autoridades recomiendan informarse únicamente por canales oficiales y evitar compartir mensajes alarmistas sobre hipotéticos movimientos telúricos, ya que esto puede provocar confusión y temor injustificado en la comunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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