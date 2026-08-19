Por: EL PILON SA

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En redes sociales ha causado revuelo un video en el que se observa al concejal de Valledupar, Oswaldo Díaz Ortíz, exhibiendo un arma de fuego y realizando una amenaza explícita. Según la información proporcionada por el medio regional EL PILÓN, el corporado sostiene en el clip, de aproximadamente 15 segundos, que cuenta con los documentos necesarios para portar el arma de manera legal. Específicamente, Díaz Ortíz afirma: “Listo para la guerra. Arma amparada por ser subteniente de la reserva y concejal. La tengo lista para la guerra, cualquier petrista que venga va a llevar balín”. El concejal, sentado en un mueble, recalca su disposición a utilizar el arma y se refiere de forma amenazante a las personas identificadas como 'petristas', término empleado para señalar a seguidores del actual movimiento político liderado por Gustavo Petro.

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Tras la difusión del video, EL PILÓN verificó la autenticidad de la grabación y buscó contactar a Oswaldo Díaz Ortíz para esclarecer detalles sobre el origen y la fecha del metraje. No obstante, el concejal se abstuvo de responder a las preguntas del medio, lo que impide establecer con precisión el contexto temporal de la grabación. Sin embargo, la información recopilada indica que probablemente el video fue grabado durante la campaña presidencial que enfrentó a Abelardo de la Espriella contra Iván Cepeda. Al no haber confirmación directa del funcionario ni evidencia adicional aportada por otras fuentes, este dato permanece como una suposición sostenida únicamente en la información entregada inicialmente.

La publicación del video en redes sociales ha generado preocupación dado el mensaje amenazante dirigido hacia un grupo político específico. Aunque el concejal recalca que el arma está amparada legalmente, la amenaza al final de su declaración es lo que más inquieta a la opinión pública y a los medios, como lo subraya EL PILÓN. El hecho de que un funcionario público, en calidad de subteniente de la reserva y concejal, manifieste disposición a emplear la violencia contra opositores políticos, eleva el nivel de discusión sobre el papel de los representantes públicos en el contexto de polarización política.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Oswaldo Díaz Ortíz portaba un arma en el video que circula en redes?

De acuerdo con el propio Oswaldo Díaz Ortíz, la decisión de portar un arma de fuego en el video se justifica porque, según él, la tiene “amparada por ser subteniente de la reserva y concejal”. El concejal insiste en tener los papeles en regla, aunque no ha presentado documentación específica sobre la vigencia o detalles del amparo.

¿En qué contexto fue grabado el video del concejal Oswaldo Díaz Ortíz?

Según información recabada por EL PILÓN, el video habría sido grabado durante la campaña electoral a la Presidencia de la República, en la que participaron Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Sin embargo, el concejal no confirmó de manera directa el contexto ni la fecha exacta de la grabación, por lo que no existe información concluyente sobre este punto.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.