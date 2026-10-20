La Embajada de Estados Unidos en Colombia reaccionó al anuncio del presidente Abelardo de la Espriella sobre la incautación de 7,6 toneladas de cocaína en el puerto de Cartagena y destacó la cooperación bilateral que permitió concretar el operativo.

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(Vea también: De la Espriella anunció histórica incautación de cocaína en Cartagena: fueron 7,6 toneladas que iban para Países Bajos)

A través de su cuenta de X, la representación diplomática resaltó el trabajo conjunto entre la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y la Policía Nacional de Colombia, en un mensaje que puso el foco en la inteligencia compartida para combatir el narcotráfico.

La publicación llegó después de que De la Espriella destacara el decomiso y lo calificara como la mayor incautación de cocaína registrada en el puerto de Cartagena durante los últimos diez años.

Embajada de Estados Unidos destacó trabajo conjunto con Colombia

En su mensaje, la representación diplomática subrayó que el resultado fue producto de semanas de intercambio de inteligencia entre agencias de ambos países.

La referencia a la cooperación bilateral puso de relieve la participación de Estados Unidos en las labores que permitieron detectar el cargamento y evitar que la droga saliera del país.

El mensaje también destacó la coordinación entre la DEA y la Policía Nacional, dos instituciones que mantienen mecanismos de colaboración para enfrentar las redes del tráfico internacional de estupefacientes.

🚨📦 Casos exitosos como este demuestran el poder de la profunda cooperación bilateral 🤝, fruto de semanas de inteligencia compartida 🔍 entre la @DEAHQ y la @PoliciaColombia. 💪 Juntos, somos más fuertes contra el narcotráfico. 🇺🇸🇨🇴 — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) October 20, 2026

Así fue la incautación de 7,6 toneladas de cocaína en Cartagena

La operación permitió decomisar 7,6 toneladas de cocaína que, según la información divulgada por el presidente, tenían como destino los Países Bajos, en Europa.

El cargamento fue detectado por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional en el marco de la Estrategia Esmeralda. Según los reportes oficiales, la droga estaba mezclada con panela pulverizada, una modalidad que habría buscado dificultar su detección durante los controles portuarios.

Las autoridades calificaron el resultado como el mayor decomiso de cocaína registrado en esa terminal marítima en la última década. También estimaron que la operación representó una afectación superior a los 42.000 millones de pesos para las finanzas de las organizaciones criminales.

De la Espriella destacó el golpe contra el narcotráfico

Tras conocerse el resultado, el presidente aseguró que las incautaciones forman parte de la ofensiva de su Gobierno contra las estructuras dedicadas al tráfico de drogas.

En otra publicación, afirmó que la Fuerza Pública ha decomisado 132 toneladas de cocaína durante los primeros 75 días de su administración, con un valor estimado de 6.108 millones de dólares, según su balance.

El mandatario sostuvo que cada cargamento incautado afecta los recursos de las organizaciones criminales y evita que la droga llegue a los mercados de distribución.

La reacción de la Embajada de Estados Unidos añadió un componente internacional al anuncio: el reconocimiento de la inteligencia compartida y de la coordinación entre las autoridades de ambos países en la lucha contra el narcotráfico.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.