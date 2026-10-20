El presidente Abelardo de la Espriella destacó un operativo de la Policía Nacional que permitió incautar 7,6 toneladas de cocaína en el puerto de Cartagena, en lo que las autoridades calificaron como el mayor decomiso de esa sustancia en esa terminal marítima durante los últimos diez años.

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A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario informó que el cargamento tenía como destino los Países Bajos, en Europa, y aprovechó el resultado para presentar un balance de la lucha contra el narcotráfico durante los primeros 75 días de su Gobierno.

El operativo fue adelantado por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, en el marco de la Estrategia Esmeralda. La incautación representa un golpe a las redes dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes.

¡Golpe contundente al narcotráfico! La Policía Nacional acaba de lograr la mayor incautación de cocaína en el puerto de Cartagena de los últimos 10 años: 7,6 toneladas que tenían como destino los Países Bajos, en Europa. En tan solo 75 días de Gobierno, nuestra Fuerza Pública ha incautado 132 toneladas de cocaína, valoradas en 6.108 millones de dólares. ¡No hay tregua contra el narcoterrorismo! Cada dosis que impedimos que llegue a las calles salva vidas, y cada dólar que les arrebatamos debilita sus estructuras criminales. Porque el dinero del narcotráfico es el combustible que alimenta todas las formas de violencia. ¡Esto es apenas el comienzo de la Patria Milagro! ¡Firme por la Patria!

¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 20, 2026

Así fue la incautación de 7,6 toneladas de cocaína en Cartagena

De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, el cargamento estaba compuesto por más de 7,6 toneladas de clorhidrato de cocaína. La droga se encontraba mezclada con panela pulverizada, un método que presuntamente buscaba dificultar su detección durante los controles portuarios. Hasta en cocos estaba camuflada, según se ve en el video.

La operación permitió evitar que el estupefaciente saliera del país rumbo al mercado europeo. Según el reporte oficial, el decomiso también afectó las finanzas de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

La Presidencia informó que el valor de la droga incautada superaría los 42.000 millones de pesos en las estimaciones relacionadas con el impacto económico del operativo.

De la Espriella entregó balance de incautaciones en sus primeros 75 días

Además de destacar el resultado en Cartagena, De la Espriella aseguró que la Fuerza Pública ha incautado 132 toneladas de cocaína durante los primeros 75 días de su administración.

Según el mandatario, esos cargamentos tendrían un valor estimado de 6.108 millones de dólares, cifra que presentó como parte del impacto económico de las operaciones contra las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

“En tan solo 75 días de Gobierno, nuestra Fuerza Pública ha incautado 132 toneladas de cocaína, valoradas en 6.108 millones de dólares”, afirmó el presidente.

Presidente reiteró su ofensiva contra las redes del narcotráfico

En su mensaje, De la Espriella defendió la estrategia de su Gobierno contra el tráfico de estupefacientes y sostuvo que las incautaciones no solo impiden la distribución de drogas, sino que también afectan los recursos de las organizaciones criminales.

“¡No hay tregua contra el narcoterrorismo! Cada dosis que impedimos que llegue a las calles salva vidas, y cada dólar que les arrebatamos debilita sus estructuras criminales. Porque el dinero del narcotráfico es el combustible que alimenta todas las formas de violencia”, escribió.

El mandatario cerró su publicación con una referencia a su proyecto de Gobierno: “¡Esto es apenas el comienzo de la Patria Milagro!”.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.