El excanciller Álvaro Leyva se refirió al futuro judicial del expresidente Gustavo Petro y aseguró que no le sorprendería que el exmandatario colombiano terminara en prisión en Estados Unidos.

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La declaración se produjo durante una entrevista con el programa ‘El Debate’, de Semana, en la que Leyva también habló sobre la situación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y las controversias alrededor de su funcionamiento.

Al ser consultado por el panorama que vislumbra para Petro, el excanciller mencionó la existencia de denuncias y pesquisas que, según afirmó, se estarían adelantando en territorio estadounidense.

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“No me sorprendería que terminara preso”, manifestó Leyva, quien fue canciller durante el Gobierno de Petro y posteriormente se convirtió en uno de sus críticos.

Acá, esas declaraciones:

Álvaro Leyva habló de pesquisas contra Gustavo Petro en Estados Unidos

Durante la entrevista, Leyva sostuvo que en Estados Unidos se adelantan actuaciones relacionadas con presuntos delitos que podrían involucrar al expresidente colombiano.

“Hay denuncias allá que se están adelantando con delitos cometidos frente a normas positivas de los Estados Unidos de América”, afirmó el exministro.

Sin embargo, no precisó cuáles serían esos delitos, qué autoridades estarían al frente de las pesquisas ni si existe alguna actuación judicial formal contra Petro que pueda derivar en una acusación penal.

El propio Leyva reconoció que anticipar ese desenlace implicaba especular sobre lo que podría ocurrir.

“Eso está sucediendo en el mundo y creo que vamos a ver circunstancias que puedan suscitar sorpresas. En el mundo ya hay antecedentes. Eso es hacer futurismo, esperemos a ver”, agregó.

Por ahora, sus declaraciones no permiten concluir que exista una acusación formal contra Petro en Estados Unidos ni que el expresidente enfrente una condena o una orden de captura en ese país.

La ruptura entre Álvaro Leyva y Gustavo Petro

Las declaraciones del excanciller se producen después de la ruptura política entre ambos, quienes fueron aliados. Leyva dejó el Ministerio de Relaciones Exteriores en 2024. Posteriormente, sus diferencias con Petro se hicieron públicas, especialmente en abril de 2025, cuando divulgó una carta en la que lanzó fuertes señalamientos contra el entonces mandatario.

En esa misiva, el exministro afirmó que había observado comportamientos que, según su interpretación, estarían relacionados con un supuesto problema de consumo de drogas por parte de Petro durante un viaje oficial a París, Francia, en octubre de 2023.

Esas afirmaciones no fueron acompañadas de pruebas que demostraran el supuesto consumo. Petro rechazó los señalamientos y respondió públicamente que había sido calumniado.

El expresidente sostuvo que durante su estancia en París estuvo con su hija y sus nietos, y cuestionó la versión presentada por quien había sido uno de sus colaboradores.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.