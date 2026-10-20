Una denuncia contra el expresidente Gustavo Petro fue radicada ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por el denominado pacto de Valledupar, relacionado con reuniones entre funcionarios de su Gobierno y antiguos comandantes paramilitares. La acción fue presentada por la bancada de Salvación Nacional, que pide esclarecer si esos encuentros se utilizaron para promover acusaciones contra dirigentes políticos de la oposición.

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Según informó la revista Semana, la denuncia se apoya en declaraciones de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez; el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, y el abogado Juan Carlos Villamizar, quienes han hablado sobre lo ocurrido durante las reuniones en Valledupar.

La representante a la Cámara Carol Borda explicó que buscan establecer si existió una instrucción directa de Petro para promover señalamientos contra Abelardo De La Espriella, actual presidente de Colombia; el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, fallecido.

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“Los espacios institucionales no pueden usarse para perseguir rivales políticos ni alterar las reglas del juego democrático”, manifestó Borda al anunciar la acción judicial.

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¿Qué se sabe del pacto de Valledupar?

La controversia gira en torno a encuentros celebrados en octubre de 2025 con antiguos integrantes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). De acuerdo con las versiones que motivaron la denuncia, en esas reuniones se habría planteado la posibilidad de que los excomandantes hicieran declaraciones sobre los tres dirigentes políticos.

Villamizar, abogado y asesor de Mancuso, afirmó que desde el Gobierno se habría solicitado a los antiguos jefes paramilitares hablar sobre esas figuras. Según su versión, los excomandantes se negaron a hacerlo. Estas afirmaciones deberán ser examinadas por las autoridades y no constituyen, por sí solas, una prueba de responsabilidad del expresidente.

¿Qué respondió Gustavo Petro?

Petro ha negado haber ordenado presiones para que los exparamilitares declararan contra sus adversarios. En una publicación en X, compartió un comunicado firmado tras una reunión oficial y sostuvo que el propósito era avanzar en el esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas y la devolución de bienes.

El exmandatario también defendió que los encuentros estaban relacionados con el proceso de paz y la justicia restaurativa.

Con la denuncia, Salvación Nacional busca que la Comisión de Acusación determine si hubo irregularidades y establezca posibles responsabilidades. La investigación deberá contrastar las declaraciones conocidas con los documentos y demás pruebas disponibles.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.