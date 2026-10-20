Por: El Espectador

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La más reciente sesión del Congreso de Colombia, que se extendió hasta la madrugada, culminó con la aprobación del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2027. Este presupuesto, de acuerdo con la información difundida por El Espectador, llega con el llamado del Ejecutivo a la responsabilidad y al ajuste en el manejo de las finanzas públicas. La discusión tuvo como uno de sus ejes centrales la asignación de recursos a las entidades encargadas de organizar y vigilar las elecciones regionales, lo que cobra especial relevancia ante la proximidad de dichos comicios.

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Entre las principales decisiones tomadas durante el proceso, destaca que la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad responsable de la organización electoral y la identificación ciudadana, recibió para 2027 una asignación de 6,1 billones de pesos, lo que representa una disminución frente al presupuesto de 6,9 billones otorgado en el año anterior. En particular, el programa de “Identificación y Registro del Estado Civil de la Población” perdió 100.000 millones de pesos entre la primera y la segunda ronda de debates. Sin embargo, para compensar el recorte y asegurar los procesos clave como cedulación y actualización del censo electoral, el Ministerio de Hacienda destinó recursos adicionales, según detalló El Espectador.

En lo jurídico, el Consejo Nacional Electoral (CNE), que fue dotado de autonomía presupuestal en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro, vio revocada esa característica por decisión de la Corte Constitucional, lo que genera incertidumbre sobre su manejo financiero. A pesar de ello, se estableció que hasta que no se expida la Ley Orgánica correspondiente, el CNE contará con una sección presupuestal independiente. Juan Felipe Lemos, presidente del CNE, expresó su inconformidad con la asignación de 1,3 billones de pesos para 2027, alegando que no cubre con suficiencia las funciones institucionales del organismo.

Por su parte, el Ministerio del Interior, bajo el liderazgo de Rodrigo Lara, experimentó solo una leve reducción en su rubro presupuestal frente al año anterior, pasando de 4,5 a 4,4 billones de pesos. Contrario a la tendencia general, el Ministerio de Relaciones Exteriores, encargado de la política exterior del gobierno de la administración De la Espriella, prácticamente duplicó su presupuesto, pasando de 1 billón a 2 billones para 2027, según el reporte de El Espectador. Esta redistribución financiera responde a nuevas prioridades trazadas desde el Ejecutivo y evidencia el peso que tendrán los preparativos y la realización de las elecciones regionales en la agenda nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué cambios presenta el Presupuesto General de la Nación para el año 2027 respecto a las elecciones regionales?

El presupuesto aprobado muestra una reducción significativa en los recursos asignados a la Registraduría, el Ministerio del Interior y el Consejo Nacional Electoral en comparación con el año anterior. Aunque estas entidades son claves para la organización de las elecciones regionales, las autoridades aseguran que los recursos esenciales para los comicios están garantizados. Esto, según El Espectador, pone en evidencia la necesidad de un manejo más eficiente y ajustado de los fondos públicos en un contexto electoral.

¿Qué significa la autonomía presupuestal del Consejo Nacional Electoral y por qué fue eliminada?

La autonomía presupuestal implica que una entidad puede gestionar sus propios recursos sin depender de la aprobación directa de otras instancias gubernamentales. En el caso del Consejo Nacional Electoral, esta capacidad le fue otorgada por el Plan Nacional de Desarrollo, pero la Corte Constitucional anuló los artículos pertinentes, dejando al CNE sin dicha autonomía. Hasta que no se expida una nueva Ley Orgánica, el CNE tendrá una sección presupuestal independiente, pero su presupuesto dependerá de las asignaciones hechas por el Congreso y el Ejecutivo.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.