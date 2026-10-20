Por: El Espectador

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El futuro del proyecto de ley de sometimiento ocupó la atención de las Comisiones Primeras, que realizaron una reunión clave junto al ministro de Justicia, Iván Cancino, para analizar este articulado recientemente radicado. Este proyecto llega en medio de crecientes demandas, especialmente de sectores oficialistas, por desmontar la estrategia de “paz total” impulsada por el expresidente Gustavo Petro. Además, persiste la expectativa ante la presentación definitiva del estatuto antiterrorista, cuyo articulado se encuentra en revisión y pendiente de publicación, informó El Espectador.

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El encuentro contó con la asistencia de reconocidos parlamentarios como Enrique Gómez (Salvación Nacional), Hernán Cadavid (Centro Democrático) y James Mosquera (Citrep). Esta cita se dio después de conocerse la primera ponencia, respaldada por firmas de miembros del Senado y la Cámara, una señal de que el debate legislativo avanzará con celeridad al portar mensaje de urgencia.

De acuerdo con declaraciones de Cadavid, el trámite del proyecto busca definir dos puntos centrales: la eliminación de la política de “paz total” y el establecimiento de condiciones para el sometimiento de personas y grupos criminales, sin que se establezcan beneficios desproporcionados fuera de los estrictamente legales. Esta línea sustituiría modelos anteriores basados en amplias concesiones.

El documento presentado redujo el articulado original de 28 a 22 artículos, detallando también un cambio fundamental en la terminología: el “rol de liderazgo” cambió por “rol de mando”. Se establecieron límites estrictos sobre cómo evaluar posibles rebajas y beneficios, que solo estarán disponibles para quienes no hayan ejercido dicho rol de mando dentro de las estructuras criminales.

Los ponentes puntualizaron en el texto que los máximos cabecillas enfrentarán una pena mínima de diez años, y que los mecanismos de control para acreditar los miembros de organizaciones criminales serán más rigurosos bajo este nuevo marco jurídico. Según explicaron los ministros Cancino y Rodrigo Lara (Interior), el fin último es instaurar un marco legal que facilite el desmonte, desarme y sometimiento, excluyendo cualquier negociación de índole política. Por eso, toda interlocución será a través de abogados, los espacios de diálogo estarán limitados y la víctima será el eje del proceso. Los beneficios y rebajas de pena oscilarán entre el 30 % y el 50 %, dependiendo de la función criminal del solicitante.

Por ahora, la comunidad política y la opinión pública continúan a la espera del estatuto antiterrorista, un documento extenso que, después de recibir observaciones del Consejo de Política Criminal, regresó a la Casa de Nariño para la última revisión antes de ser radicado en el Congreso, reportó Caracol Radio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el proyecto de ley de sometimiento discutido por el Congreso?

El proyecto de ley de sometimiento discutido por el Congreso busca establecer un marco legal para que grupos y personas vinculadas a estructuras criminales se acojan voluntariamente a la justicia. Este proceso descarta negociaciones con tintes políticos y limita los beneficios a rebajas de pena exclusivamente legales, dependiendo del rol que haya tenido cada integrante dentro de la organización. Fuentes citadas como El Espectador y Caracol Radio detallan que se eliminan beneficios excesivos y se impone una pena mínima obligatoria para cabecillas.

¿Por qué es relevante la eliminación de la “paz total” en el nuevo proyecto de sometimiento?

La eliminación de la “paz total” resulta relevante porque marca una ruptura con el enfoque anterior, al dejar de lado concesiones amplias e introducir condiciones más estrictas para el sometimiento a la justicia. Según lo expuesto en la reunión y reportado por El Espectador, esto responde a la intención de evitar negociaciones políticas y garantizar que los beneficios otorgados se limiten a lo estrictamente legal, priorizando siempre a las víctimas en el proceso.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.