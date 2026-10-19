Abelardo de la Espriella, protagonista de decisiones tajantes, puso la mira en Armando Benedetti este lunes 19 de octubre, después de declaraciones en las que el exministro y exsenador quedó salpicado.

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El presidente de Colombia apuntó al que fuera hombre de confianza de Gustavo Petro, luego de la divulgación de señalamientos sobre supuestas acciones del exfuncionario para ejercer presión en exparamilitares para declarar en contra de De La Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras.

En la misma línea de declaraciones de Angie Rodríguez y Víctor de Currea Lugo, se indicó que la intención era interferir en la contienda electoral por la Presidencia de Colombia y, según esa versión, impulsar la candidatura de Iván Cepeda como parte del apoyo del gobierno anterior.

De ahí, el Jefe de Estado reaccionó con dureza a través de su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) al replicar un señalamiento en contra del exministro del Interior del Gobierno Petro.

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“Esto es lo menos grave de todas las ilegalidades que ha cometido Benedetti. Él cree que, porque está callado, pasará de agache. Ni perdón ni olvido para ese criminal que tanto daño le ha hecho a la patria”, aseguró el mandatario. Agregó: “En la Patria Milagro, la justicia le dará a Benedetti lo que se merece”.

Esta fue la publicación:

Esto es lo menos grave de todas las ilegalidades que ha cometido Benedetti. Él cree que, porque está callado, pasará de agache. Ni perdón ni olvido para ese criminal que tanto daño le ha hecho a la patria. En la Patria Milagro, la justicia le dará a Benedetti lo que se merece. ¡Bienvenido a la Patria Milagro! ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴 🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 19, 2026

El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso fue el que se refirió al supuesto encuentro conocido como el ‘Pacto de Valledupar’ durante gobierno Petro, periodo en el que fue gestor de paz.

“Delegados del gobierno de Gustavo Petro nos pidieron a los excomandantes de las Autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección: Álvaro Uribe, Abelardo De La Espriella y Germán Vargas Lleras. Ninguno de nosotros aceptó. Hubo molestia de parte nuestra y ahí se dañó el encuentro”, señaló.

De hecho, así lo ratificó Rodríguez, quien fue directora del Dapre y que ahora ha venido haciendo una serie de denuncias contra el expresidente luego de desvincularse del equipo directivo gubernamental. “Me tomé tan en serio la tarea que, en noviembre, en Valledupar, hice la primera reunión del cierre de Ralito con los 11 exjefes paramilitares. Ahí solamente faltaban Castaño y don Berna. El resto estaban todos. Mancuso, Macaco, Jorge 40, el Alemán. Porque yo era la secretaria técnica. Al final, Benedetti me dejó metida; llegó el último día, pero yo estuve con ellos de martes a viernes”, aseveró Rodríguez ante la Fiscalía, en un informe revelado por Semana. Y añadió: “Pero a mí me dan una orden. Usted tiene que hablar, ustedes tienen que hablar de tres personas: Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe y Vargas Lleras. En efecto, entonces me piden organizar lo del cierre de Ralito con la misión de que ellos hablen para las elecciones”. Además, el abogado de Mancuso, Juan Carlos Villamizar, habló sobre estos acercamientos con el gobierno Petro durante una entrevista con Caracol Radio. “El encuentro sí se dio, pero nunca hubo ningún pacto. Tal y como lo está diciendo la misma Angie Rodríguez. Pero desde el gobierno Petro en esa reunión se planteó, se exigió, se solicitó que los jefes paramilitares hablaran en contra de estas tres personas”, sentenció. Armando Benedetti tiene un extenso dossier en la Corte Suprema de Justicia, de ahí la declaración del presidente Abelardo De La Espriella. El exministro tiene varios procesos en el alto tribunal y el más avanzado es el caso del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), el cual está en juicio e involucra a polémicos políticos del Caribe como Musa Besaile y Bernardo ‘Ñoño’ Elías. Según la acusación, el exministro, siendo senador de ‘la U’, intercedió ilícitamente para que le entregaran un contrato por más de 1.000 millones de pesos a Certicámara S. A. Benedetti, respondió al jefe de Estado y cuestionó la declaración. “Estas no pueden ser las palabras de un presidente de la República hacia ningún ciudadano. El presidente de todos los colombianos, a pesar de ser penalista, desconoce que solo la administración de justicia puede juzgarnos. Como siempre, confiando en la justicia, interpondré acciones legales en defensa de mi buen nombre. Este es un perfilamiento de graves dimensiones y desde hoy lo hago responsable de cualquier cosa que me suceda a mí o a mi familia. Presidente, si estoy callado es porque estoy descansando pero si me quiere oír, hablo”, sentenció. Estas no pueden ser las palabras de un presidente de la República hacia NINGÚN ciudadano. El presidente de TODOS los colombianos, a pesar de ser penalista, desconoce que solo la administración de justicia puede juzgarnos. Como siempre, confiando en la justicia, interpondré acciones legales en defensa de mi buen nombre. Este es un perfilamiento de graves dimensiones y desde hoy lo hago responsable de cualquier cosa que me suceda a mí o a mi familia. Presidente, si estoy callado es porque estoy descansando pero si me quiere oír, hablo. — Armando Benedetti (@AABenedetti) October 19, 2026

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.