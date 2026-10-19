El tablero político e institucional del país experimenta un dinamismo inusitado bajo la administración del presidente Abelardo De La Espriella, impulsado por una serie de movidas estratégicas en los frentes de seguridad, judicial y electoral que ya comienzan a arrojar resultados concretos.

Sigue a PULZO en Discover

En el centro de esta dinámica se encuentra el autodenominado triunvirato ministerial conformado por los jefes de las carteras del Interior, Rodrigo Lara; de Defensa, Jorge Mora, y de Justicia, Iván Cancino. Este equipo, caracterizado por jornadas de trabajo presencial todos los sábados, logró estructurar el nuevo estatuto antiterrorista —el cual recibió el respaldo del Consejo de Política Criminal para su radicación inminente en el Congreso— y adelantó el trámite de la ley de sometimiento, proyectada para culminar su aprobación en las comisiones primeras durante el mes de noviembre, según informó El Tiempo.

Paralelamente, la estrategia anticorrupción del Ejecutivo ha empezado a surtir efectos operativos en coordinación con los órganos de control. Fuentes enteradas señalaron que el presidente De La Espriella y el ministro Iván Cancino sostuvieron encuentros con la fiscal general, Adriana Camargo, para afianzar la implementación de agentes encubiertos dentro de entidades estatales. Si bien la atribución formal de esta figura recae en el ente acusador, reportes preliminares indicarían que la medida ya ha permitido corregir millonarias licitaciones y estimular la aparición de denunciantes voluntarios dispuestos a colaborar con la justicia.

En el frente judicial, el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) registró un movimiento trascendental en tiempo récord. La magistrada Paula Andrea Ramírez, quien asumió recientemente su cargo en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, proyectó un robusto documento de 667 páginas para resolver múltiples recursos interpuestos por las defensas de los políticos procesados. Entre las determinaciones adoptadas figura la citación a declarar en calidad de testigos a varios exparlamentarios, un listado en el que se encuentra el actual ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, cuya vinculación formal al debate procesal reavivará las discusiones en los estrados.

Lee También

A este panorama se suman los reacomodos de los partidos tradicionales de cara a las próximas elecciones regionales. El Partido Conservador fijó su hoja de ruta y anunció que, a partir del próximo 29 de octubre en la región Caribe, iniciará un recorrido territorial para perfilar candidaturas bajo estrictas directrices: se priorizarán los aspirantes propios y se cerrarán de manera tajante las puertas a coaliciones con sectores de oposición o con simpatizantes que hayan respaldado la candidatura de Iván Cepeda. De manera simultánea, las altas instancias del Estado blindaron la institucionalidad tras disipar los rumores sobre un supuesto distanciamiento entre el procurador Gregorio Eljach y el registrador Hernán Penagos, quienes reafirmaron su compromiso de garantizar la armonía democrática de cara a los comicios locales de 2027.

Finalmente, el ecosistema tecnológico e institucional colombiano recibió un espaldarazo internacional tras el reconocimiento otorgado a la plataforma Comitium, un software desarrollado por LinkTIC que se alzó con el Premio Ingenio 2026 de Fedesoft en la categoría de Gobierno. La herramienta, empleada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para gestionar más de 1,6 millones de acreditaciones de testigos y observadores durante el ciclo electoral de 2026, consolida al país como un referente en la digitalización y transparencia de procesos democráticos en América Latina, cerrando un ciclo de profundas transformaciones en las altas cortes y en los organismos de control del Estado.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.