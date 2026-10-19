El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella anunció nuevas medidas de austeridad que comenzarán a aplicarse de cara a 2027, con el objetivo de restringir el gasto público en los ministerios y las entidades estatales.

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Las disposiciones están contempladas en la Circular 06, según explicó Miller Soto, vocero del mandatario.

Entre las principales directrices se encuentra la priorización de las reuniones virtuales para reducir los costos asociados con desplazamientos y encuentros presenciales.

Además, los funcionarios deberán justificar los viajes oficiales y optar por los tiquetes aéreos más económicos disponibles, como parte de las restricciones establecidas para el uso de los recursos públicos. “0 pesos públicos”, señaló el Gobierno Nacional mediante su vocero.

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La circular también contempla controles adicionales para los desplazamientos internacionales de los funcionarios del Estado.

Estos viajes deberán contar con autorización previa de la Presidencia, lo que busca centralizar la aprobación de este tipo de gastos y someterlos a una revisión antes de su realización.

Las medidas hacen parte de una política de austeridad que busca limitar los gastos administrativos de las entidades públicas y establecer mayores controles sobre los recursos destinados a viajes y actividades oficiales.

Aunque las disposiciones ya fueron anunciadas, la información divulgada no especifica el ahorro esperado ni detalla posibles sanciones por incumplimiento.

Tampoco precisa si habrá restricciones adicionales en otros rubros del presupuesto estatal para 2027.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.